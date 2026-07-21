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Fani Final Fantasy i Chrono Trigger powinni zwrócić uwagę na tę grę. Już teraz zagracie w nią za darmo na Steamie

Jakub Piwoński
2026/07/21 15:30
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Forge of the Fae chce połączyć klimat klasycznych jRPG-ów z celtyckim folklorem. Gracze już teraz mogą bezpłatnie sprawdzić pierwsze godziny rozgrywki.

Na Steamie pojawiło się darmowe demo Forge of the Fae. To niezależne jRPG-a, który otwarcie inspiruje się legendami gatunku. Twórcy ze studia Datadyne wskazują na takie produkcje jak Final Fantasy, Chrono Trigger czy The Legend of Zelda, jednocześnie stawiając na własny świat oparty na irlandzkim folklorze.

Forge of the Fae
Forge of the Fae

Forge of the Fae to klasyczny jRPG z celtyckim klimatem

Forge of the Fae opowie historię osadzoną w fantastycznym świecie pełnym dawnych mitów, politycznych intryg i nadprzyrodzonych tajemnic. Rozgrywka zaoferuje klasyczny, turowy system walki, rozwój drużyny oraz eksplorację ręcznie przygotowanych lokacji – od mrocznych lasów po miasta i lochy skrywające liczne sekrety. Dla graczy wprawionych w jRPG to doskonale znany styl rozgrywki.

Ta także powrót do stylistyki retro. Produkcja wykorzystuje pixel art inspirowany grami z ery 16-bitowej, a poza walką duży nacisk położono na rozwiązywanie zagadek, wykonywanie zadań pobocznych i rozmowy z mieszkańcami świata. Według twórców spokojniejsze momenty pomiędzy kolejnymi wyprawami mają przywoływać skojarzenia z Stardew Valley.

GramTV przedstawia:

Obecnie na Steamie dostępne jest bezpłatne demo, które pozwala spędzić z grą kilka godzin i sprawdzić jej najważniejsze mechaniki. Warto jednak pamiętać, że pełna wersja nie będzie darmowa. Projekt był wcześniej finansowany za pośrednictwem Kickstartera, gdzie gracze mogli wesprzeć jego produkcję i otrzymać cyfrową kopię gry oraz dodatkowe nagrody.

Premiera Forge of the Fae planowana jest na 2027 rok. Oprócz komputerów PC gra ma trafić również na PlayStation, Xboxa, Nintendo Switch oraz komputery Mac.

Źródło:https://screenrant.com/final-fantasy-chrono-trigger-forge-of-fae-play-free/

Tagi:

News
zwiastun
Steam
demo
RPG
Final Fantasy
jRPG
Chrono Trigger
pixel-art
nowa gra
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112