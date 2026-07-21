Fani Final Fantasy i Chrono Trigger powinni zwrócić uwagę na tę grę. Już teraz zagracie w nią za darmo na Steamie

Forge of the Fae chce połączyć klimat klasycznych jRPG-ów z celtyckim folklorem. Gracze już teraz mogą bezpłatnie sprawdzić pierwsze godziny rozgrywki.

Na Steamie pojawiło się darmowe demo Forge of the Fae. To niezależne jRPG-a, który otwarcie inspiruje się legendami gatunku. Twórcy ze studia Datadyne wskazują na takie produkcje jak Final Fantasy, Chrono Trigger czy The Legend of Zelda, jednocześnie stawiając na własny świat oparty na irlandzkim folklorze.

Forge of the Fae to klasyczny jRPG z celtyckim klimatem

Forge of the Fae opowie historię osadzoną w fantastycznym świecie pełnym dawnych mitów, politycznych intryg i nadprzyrodzonych tajemnic. Rozgrywka zaoferuje klasyczny, turowy system walki, rozwój drużyny oraz eksplorację ręcznie przygotowanych lokacji – od mrocznych lasów po miasta i lochy skrywające liczne sekrety. Dla graczy wprawionych w jRPG to doskonale znany styl rozgrywki.