Marathon nie zachwyca wynikami, ale Bungie walczy dalej. Sezon 2 przyniesie duży reset

A właśnie – wcześniej padło słowo reset. Nie bez powodu, bo wraz z sezonem 2. w grze Marathon po raz pierwszy dojdzie do zresetowania punktacji. Temu poddadzą się m.in. poziomy Runnera, poziomy rankingowe, waluty poza LUX i SILK czy też przedmioty w ekwipunku. Ale spokojnie, nie wszystko zniknie, bo nienaruszone pozostaną przedmioty kosmetyczne, odblokowane frakcje czy też waluta premium. Dodatkowo NIGHTFALL wprowadzi nową strefę znaną jako Night Marsh. Nie zabraknie również dodatkowych broni, nowej powłoki Runnera czy też The Cradle – systemu personalizacji statystyk. Do tego dochodzą szybsze postępy frakcji oraz poprawki na bazie uwag społeczności.

Season 2: NIGHTFALL w Marathonie rusza już 2 czerwca. Pytanie czy to pomoże samej grze, której statystyki, przynajmniej na Steamie, nie zachwycają. Niewykluczone, że nawet samo Sony może nie wierzyć w projekt Bungie. Szczególnie, że wygląda na to, iż zarówno przez grę, jak i samo studio Japończycy stracili grube setki milionów dolarów.