Marathon nie zachwyca wynikami, ale Bungie walczy dalej. Sezon 2 przyniesie duży reset

Maciej Petryszyn
2026/05/15 10:00
Pomimo coraz głośniejszych głosów na temat rzekomego niepowodzenia gry Marathon, Bungie się nie zatrzymuje. Za to Bungie zapowiada.

Twórcy oficjalnie przedstawili swoje plany związane z zakończeniem 1. sezonu rywalizacji. I jednocześnie rozpoczęciem sezonu 2 o nazwie NIGHTFALL.

Season 2: NIGHTFALL w Marathonie nadchodzi

Co więc wiemy? Jeszcze przed nadejściem 2. sezonu Marathon zostanie wzbogacony o aktualizację numer 1.0.9. Wraz z nią będzie łatwiej o zdobycie kluczy do zamkniętych pomieszczeń, gdyż dzierżyć je będzie każdy pokonany przez nas Strażnik. Sami Strażnicy zresztą będą pojawiać się podczas każdego podejścia – podobnie jak wydarzenia Intercept, Lockdown, Convoy czy też Anomaly. Przed resetem zwiększona zostanie dostępność Cryo Archive – od 21 maja aż do 2 czerwca będziemy świadkami codziennego dostępu. Dodatkowo każdego dnia gracze dostaną Cryo Archive Sponsored Kit. Chociaż to tylko część z rzeczy, które czekają nas przed końcem rywalizacji.

A właśnie – wcześniej padło słowo reset. Nie bez powodu, bo wraz z sezonem 2. w grze Marathon po raz pierwszy dojdzie do zresetowania punktacji. Temu poddadzą się m.in. poziomy Runnera, poziomy rankingowe, waluty poza LUX i SILK czy też przedmioty w ekwipunku. Ale spokojnie, nie wszystko zniknie, bo nienaruszone pozostaną przedmioty kosmetyczne, odblokowane frakcje czy też waluta premium. Dodatkowo NIGHTFALL wprowadzi nową strefę znaną jako Night Marsh. Nie zabraknie również dodatkowych broni, nowej powłoki Runnera czy też The Cradle – systemu personalizacji statystyk. Do tego dochodzą szybsze postępy frakcji oraz poprawki na bazie uwag społeczności.

Season 2: NIGHTFALL w Marathonie rusza już 2 czerwca. Pytanie czy to pomoże samej grze, której statystyki, przynajmniej na Steamie, nie zachwycają. Niewykluczone, że nawet samo Sony może nie wierzyć w projekt Bungie. Szczególnie, że wygląda na to, iż zarówno przez grę, jak i samo studio Japończycy stracili grube setki milionów dolarów.

Źródło:https://twistedvoxel.com/marathon-season-2-nightfall-starts-june-2/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

