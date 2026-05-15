Marathon nie zachwyca wynikami, ale Bungie walczy dalej. Sezon 2 przyniesie duży reset

Twórcy oficjalnie przedstawili swoje plany związane z zakończeniem 1. sezonu rywalizacji. I jednocześnie rozpoczęciem sezonu 2 o nazwie NIGHTFALL.
Season 2: NIGHTFALL w Marathonie nadchodzi
Co więc wiemy? Jeszcze przed nadejściem 2. sezonu Marathon zostanie wzbogacony o aktualizację numer 1.0.9. Wraz z nią będzie łatwiej o zdobycie kluczy do zamkniętych pomieszczeń, gdyż dzierżyć je będzie każdy pokonany przez nas Strażnik. Sami Strażnicy zresztą będą pojawiać się podczas każdego podejścia – podobnie jak wydarzenia Intercept, Lockdown, Convoy czy też Anomaly. Przed resetem zwiększona zostanie dostępność Cryo Archive – od 21 maja aż do 2 czerwca będziemy świadkami codziennego dostępu. Dodatkowo każdego dnia gracze dostaną Cryo Archive Sponsored Kit. Chociaż to tylko część z rzeczy, które czekają nas przed końcem rywalizacji.
