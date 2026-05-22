Bungie może szykować masowe zwolnienia. Przyszłość studia wygląda niepewnie

Co więc dalej z ekipą z Kirkland? Cóż, może być ciężko, jeżeli chodzi o przyszłość.

Bungie będzie zwalniać?

Jak bowiem podaje Jason Schreier z Bloomberga, w Bungie może dojść do masowych zwolnień. To pokłosie ogłoszonej dziś decyzji o stopniowym wygaszaniu wsparcia dla Destiny 2. Przypomnijmy, że ostatnia aktualizacja do wydanej jeszcze jesienią 2017 roku gry ukaże się 9 czerwca – będzie to ostatni tak duży zastrzyk nowej zawartości. – Jesteśmy dumni z gry Destiny 2, miejsc, do których nas zaprowadziła, oraz spuścizny, jaką pozostawiła. To dzięki wam wszystkim nasz wszechświat jest tak rozległy. [...] Stworzyliśmy z wami wspomnienia na całe życie i nawiązaliśmy przyjaźnie – mogliśmy wyczytać w opublikowanym z tej okazji komunikacie.