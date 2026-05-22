Bungie może szykować masowe zwolnienia. Przyszłość studia wygląda niepewnie

Sytuacja Bungie na papierze nie wygląda najlepiej. Jeden projekt wygaszany, drugi zaś rozczarowuje.
Co więc dalej z ekipą z Kirkland? Cóż, może być ciężko, jeżeli chodzi o przyszłość.
Bungie będzie zwalniać?
Jak bowiem podaje Jason Schreier z Bloomberga, w Bungie może dojść do masowych zwolnień. To pokłosie ogłoszonej dziś decyzji o stopniowym wygaszaniu wsparcia dla Destiny 2. Przypomnijmy, że ostatnia aktualizacja do wydanej jeszcze jesienią 2017 roku gry ukaże się 9 czerwca – będzie to ostatni tak duży zastrzyk nowej zawartości. – Jesteśmy dumni z gry Destiny 2, miejsc, do których nas zaprowadziła, oraz spuścizny, jaką pozostawiła. To dzięki wam wszystkim nasz wszechświat jest tak rozległy. [...] Stworzyliśmy z wami wspomnienia na całe życie i nawiązaliśmy przyjaźnie – mogliśmy wyczytać w opublikowanym z tej okazji komunikacie.
Okazuje się jednak, że dla wielu pracowników może to być nie tylko pożegnanie z Destiny 2, ale w ogóle z całym Bungie. Co więcej, nawet jeżeli doczekamy się Destiny 3, to samo studio nie ma zamiaru od razu rozpocząć prac produkcyjnych. W tej sytuacji może się okazać, że dla części deweloperów zwyczajnie zabraknie miejsc. Pomimo mówienia o “masowych zwolnieniach” Schreier nie podał konkretnej liczby osób, które mogą być dotknięte tą restrukturyzacją. Wydaje się więc, że ci, których w ostatnich miesiącach oddelegowano z Destiny 2 do Marathona, mogą czuć się szczęściarzami.
A może niekoniecznie? Wszak wydany w tym roku extraction shooter jest jak na razie ogromnym rozczarowaniem. Wspomniało o tym nawet samo Sony, które w swoim ostatnim raporcie ujawniło, iż pomimo premiery potencjalnego sieciowego hitu straciło na Bungie aż 765 mln dolarów. Sama produkcja zaś przędzie tak źle, że zdarzyło jej się nawet wypaść z najlepszej setki Steama.