Następca kultowego G-Police z 1997 roku jest już na Steam. G-Rebels możecie wypróbować za darmo

Duchowy następca G-Police, czyli G-Rebels, wylądował we wczesnym dostępie na Steam, oferując przy tym bezpłatne demo.

Niemieckie Reakktor Studios oraz wydawca Senatis oficjalnie udostępnili G-Rebels we wczesnym dostępie na platformie Steam. Produkcja, określana jako duchowy następca kultowego G-Police z pierwszego PlayStation, jest już dostępna na komputerach z systemem Windows i można ją wypróbować za darmo dzięki wersji demonstracyjnej. G-Rebels wylądowało na Steam Premiera wersji Steam Early Access nastąpiła po intensywnych testach, podczas których twórcy zbierali opinie społeczności i wykorzystywali je do dalszego rozwoju gry. Od teraz gracze mogą zasiąść za sterami futurystycznych maszyn i wziąć udział w dynamicznych misjach rozgrywających się nad rozległymi metropoliami w klimacie BladeRunnera. Posiadacze wyjątkowo wydajnych komputerów mogą aktywować tryb “Insane”, który oferuje jeszcze bardziej efektowną oprawę graficzną. Produkcja obsługuje również opcjonalny tryb VR, pozwalający przeżywać wszystkie wydarzenia bezpośrednio z kokpitu.

Jeszcze przed premierą zainteresowanie wersją VR było bardzo duże. G-Rebels zajmowało pierwsze miejsce na liście najbardziej oczekiwanych nadchodzących gier VR w kategorii “Popular Upcoming” na Steamie. Twórcy podkreślają jednak, że także osoby grające bez gogli VR otrzymają pełnoprawne doświadczenie skierowane do fanów dynamicznych zręcznościowych symulatorów lotu. W obecnej wersji G-Rebels gracze otrzymają dostęp do pierwszego rozdziału kampanii fabularnej, który obejmuje dziewięć głównych misji rozpoczynających historię pełną zwrotów akcji i intryg. Oprócz tego przygotowano 10 misji pobocznych, wybrane wyścigi, polowania na poszukiwanych oraz dodatkowe aktywności. Misje obejmują między innymi eskortowanie celów, eliminację przeciwników, przemyt, walki o placówki, patrole oraz pojedynki powietrzne wokół ogromnych statków transportowych. Łącznie gracze mają do dyspozycji około 20 misji. Poza główną metropolią Daevos wersja Early Access po raz pierwszy otwiera dostęp do kolejnych rozległych obszarów Archipelagu Atlas, pozwalając lepiej poznać dystopijny świat gry. Twórcy chwalą się wykorzystaniem nowoczesnych technologii umożliwiających stworzenie rozległego, otwartego świata pozbawionego ekranów ładowania. Gra oferuje dodatkowo dynamiczną pogodę, chmury wolumetryczne, realistyczny cykl dnia i nocy oraz przestrzenny dźwięk 3D. W trybie VR dodatkowo wspierane są liczne kontrolery HOTAS, dzięki czemu sterowanie ma jeszcze lepiej odwzorowywać pilotowanie futurystycznych maszyn.

GramTV przedstawia:

Standardowa cena G-Rebels we wczesnym dostępie wynosi 29,99 euro, ale z okazji tej premiery twórcy przygotowali jednak 20-procentową zniżkę, dzięki której przez pierwszy tydzień grę można kupić za 23,99 euro (104 złote). Równocześnie produkcja została wyróżniona w oficjalnej prezentacji Steama Games Composed in Germany, promującej przez tydzień wybrane gry tworzone przez niemieckich deweloperów. Do tego wszystkiego dodano także darmową wersję demonstracyjną, więc spokojnie możecie przetestować G-Rebels zanim zdecydujecie się na zakup. Reakktor Studios zapowiada, że po starcie w Early Access prace nad grą będą kontynuowane bez przerwy. Plan rozwoju obejmuje między innymi dodanie kolejnych misji, nowych regionów oraz lokalizacji do następnych języków. Twórcy podkreślają również, że podobnie jak podczas testów demonstracyjnych, zamierzają rozwijać G-Rebels w ścisłej współpracy ze społecznością, uwzględniając opinie i sugestie graczy na każdym etapie produkcji. Zobaczcie zwiastun G-Rebels: