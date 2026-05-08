765 mln dolarów straty na Bungie. Sony ma coraz większy problem z Marathonem

O tym, czy Marathon się udał, czy też okazał się porażką, napisano już wiele. Teraz jednak mamy twarde dane.

I cóż, nie wyglądają one najlepiej. Ani dla Bungie, ani dla samego Sony. Bungie ze stratą wartości rzędu ¾ miliarda dolarów Japoński gigant opublikował nowy raport finansowy, z którego płyną miażdżące wnioski. Szczególnie dla Bungie, które jeszcze 4 lata temu zostało wykupione przez Sony za zawrotne 3,6 miliarda dolarów. Tymczasem we wspomnianym raporcie firma z Tokio przyznała, iż zanotowała wynoszącą aż 765 milionów dolarów stratę z tytułu utraty wartości studia. Co więcej, z lwia część tej sumy, bo 565 milionów dolarów, przypadła na ostatni kwartał. A więc czas, w którym Bungie najpierw czyniło ostatnie szlify przy Marathonie, sprawdzało go podczas playtestów oraz ostatecznie wypuściło na rynek.

Tymczasem trudno powiedzieć, by nowy extraction shooter zaliczył szczególnie udaną premierę. Nie znamy co prawda wszystkich liczb, bo dane konsolowe są niedostępne, możemy jednak rzucić okiem na to, co dzieje się na Steamie. A tam w przeciągu ostatniej doby tytuł w najlepszym dla siebie momencie przyciągnął przed ekrany niewiele więcej niż 15 tysięcy osób. To daje mu odległe, 122. miejsce na liście wszystkich produkcji na platformie Valve w tym okresie. Dla porównania główny konkurent strzelanki Bungie, ARC Raiders od Embark Studios, w trakcie ostatnich 24 godzin grało nawet 84 tysiące osób jednocześnie.

Nic więc dziwnego, że Sony rok do roku zanotowało 24-procentowy spadek dochodów. Co prawda korporacji udało się sprzedać niemal 100 milionów egzemplarzy flagowej konsoli PlayStation 5, ale jednocześnie rzeczona sprzedaż zaczęła wyhamowywać. Nie bez znaczenia są tutaj problemy na liniach dostaw, z powodu których cierpi cała gamingowa branża. Tymczasem problemy z Bungie na pewno nie pomagają i już teraz przewiduje się, że amerykańskie studio nie będzie w stanie odrobić wspomnianych strat, gdyż stworzone przez nie gry nie generują na tyle dużych przychodów. Pytanie tylko, czy Sony mimo wszystko wykaże się cierpliwością? Czy też być może to początek końca Marathonu i być może samego Bungie?

