Planet Zoo 2 na nowym zwiastunie. Twórcy prezentują akwaria i opiekę nad wodnymi zwierzętami

Frontier Developments pokazuje nadchodzący symulator.

Frontier Developments opublikowało nowy zwiastun Planet Zoo 2, skupiający się na jednej z największych nowości w nadchodzącej odsłonie symulatora – rozbudowanym systemie akwariów. Twórcy pokazali zarówno nowe gatunki zwierząt, jak i mechaniki związane z budową oraz utrzymaniem wodnych wybiegów. Planet Zoo 2 – świeży materiał od deweloperów Wśród zaprezentowanych mieszkańców akwariów znalazły się m.in. żarłacz czarnopłetwy rafowy, skrzydlica ognista oraz afrykańska ryba tygrysia. Każdy z gatunków będzie wymagał odpowiednich warunków do życia, a gracze będą musieli zadbać nie tylko o wygląd ekspozycji, ale również o jej prawidłowe funkcjonowanie.

Na tym jednak możliwości się nie kończą. System uwzględni również kwestie techniczne, takie jak rozmieszczanie włazów serwisowych dla pracowników, instalowanie karmników dopasowanych do gatunku, zarządzanie filtracją i jakością wody oraz finalnie projektowanie dekoracji oraz aranżacji zbiorników. Nowy system akwariów ma być znacznie bardziej szczegółowy niż mogłoby się wydawać. Zwierzęta zostaną podzielone na gatunki żyjące w wodzie morskiej, słodkiej oraz słonawej. Oznacza to, że nie wszystkie stworzenia będzie można umieścić w jednym zbiorniku. Przykładowo ryby morskie i słodkowodne będą wymagały oddzielnych systemów filtracji oraz zasolenia, dlatego odpowiednie planowanie infrastruktury stanie się kluczowym elementem rozgrywki.

GramTV przedstawia:

Twórcy pokazali również nowe elementy dekoracyjne, dzięki którym akwaria będzie można dostosować do własnych pomysłów. Wśród dostępnych opcji znajdą się roślinność, skalne łuki, ozdoby oraz możliwość zmiany zabarwienia wody. Nowe wodne gatunki będzie można również umieszczać w Wildlife Reserve, czyli rezerwacie służącym ochronie zwierząt. Planet Zoo 2 zadebiutuje 13 października na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Na zakończenie zwiastuna Frontier zapowiedziało, że kolejny materiał poświęcony zostanie następnej dużej nowości w grze – zwierzętom latającym oraz projektowaniu wolier.