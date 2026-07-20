25 lat temu to azjatyckie arcydzieło fantasy utarło nosa hollywoodzkim gigantom. Dziś obejrzysz je na Netflixie

Film opowiada historię dziesięcioletniej Chihiro, która podczas przeprowadzki trafia do tajemniczego świata zamieszkanego przez duchy, bóstwa i fantastyczne stworzenia. Gdy jej rodzice zostają przemienieni w świnie za złamanie zasad tego niezwykłego miejsca, dziewczynka musi znaleźć w sobie odwagę, by ich ocalić i odnaleźć drogę do domu. Zamiast klasycznej opowieści o walce dobra ze złem Miyazaki stworzył baśń o dorastaniu, utracie dziecięcej niewinności, chciwości i szacunku wobec natury.

Spirited Away: W krainie Bogów okazało się również ogromnym sukcesem komercyjnym. Film zarobił na całym świecie ponad 360 mln dolarów, stając się jednym z najbardziej dochodowych anime w historii i największym przebojem kasowym Studia Ghibli na długie lata.

Gdy Hayao Miyazaki współtworzył Studio Ghibli, miał już na koncie uznane filmy, takie jak Nausicaä z Doliny Wiatru, Mój sąsiad Totoro, Podniebna poczta Kiki czy Księżniczka Mononoke, które ugruntowały jego pozycję jednego z najwybitniejszych twórców animacji na świecie. Po sukcesie Spirited Away: W krainie Bogów jego dorobek wzbogaciły kolejne głośne produkcje, m.in. Ruchomy zamek Hauru, Ponyo, Zrywa się wiatr.

Największy triumf przyszedł jednak podczas gali Oscarów. W 2003 roku animacja zdobyła statuetkę dla Najlepszego pełnometrażowego filmu animowanego, pokonując tak głośnych rywali jak Shrek i Potwory i spółka. Było to historyczne zwycięstwo – japońskie anime pokazało, że potrafi wygrywać z największymi hollywoodzkimi produkcjami również na najważniejszej filmowej scenie świata. Jeżeli od dawna planowaliście nadrobić to wyjątkowe dzieło lub po prostu wrócić do jednej z najpiękniejszych animacji wszech czasów, Spirited Away: W krainie Bogów jest od dłuższego czasu dostępne w ofercie Netfliksa.