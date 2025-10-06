Zaloguj się lub Zarejestruj

Plotki o anulowaniu next-genowych konsol Xbox ucięte. Microsoft wydał oficjalne oświadczenie

Patrycja Pietrowska
2025/10/06 10:00
Microsoft odpowiada na plotki.

Microsoft, za pośrednictwem oficjalnego oświadczenia, zareagował na doniesienia sugerujące, że plany dotyczące następnej generacji konsoli Xbox mogły zostać anulowane. W komunikacie firma zapewniła, że aktywnie inwestuje w przyszłe konsole, które są w projektowane, konstruowane i budowane przez zespół Xbox. W celu uzyskania dodatkowych szczegółów, firma zachęciła społeczność do odświeżenia informacji na temat ogłoszonego wcześniej porozumienia z AMD.

Xbox nie rezygnuje z next-gena – Microsoft potwierdza inwestycje w przyszłe konsole

W czerwcu 2025 roku Xbox i AMD ogłosiły nawiązanie wieloletniego partnerstwa, w ramach którego to właśnie AMD ma dostarczyć technologię zasilającą kolejną generację konsoli Xbox. Celem tej współpracy jest ulepszenie doświadczeń użytkowników.

Oficjalne stanowisko firmy pojawiło się w reakcji na doniesienia udostępnione przez użytkownika SneakersSO. Twierdził on, że ogłoszenie dotyczące włączenia gry Call of Duty do subskrypcji Xbox Game Pass kosztowało firmę miliony dolarów. Według jego informacji, ta sytuacja finansowa sprawiła, że plany dotyczące next-genowej konsoli są obecnie „niepewne”. Dodatkowo, w swojej analizie SneakersSO zasugerował, że przyszła strategia Xbox będzie coraz bardziej koncentrować się na oprogramowaniu.

Aktywnie inwestujemy w nasze przyszłe konsole i urządzenia first-party, projektowane, opracowywane i budowane przez Xbox. Po więcej szczegółów społeczność może sięgnąć do naszego ogłoszenia dotyczącego współpracy z AMD. – przekazuje Microsoft w oświadczeniu.

Oświadczenie Microsoftu następuje też po kilku tygodniach kontrowersyjnych decyzji, które zostały źle przyjęte przez graczy. Na początku października Xbox ogłosił podniesienie ceny subskrypcji Xbox Game Pass. W odpowiedzi na tę podwyżkę, w ciągu zaledwie kilku godzin po ogłoszeniu, użytkownicy masowo próbowali anulować swoje subskrypcje, doprowadzając do awarii strony internetowej. Wcześniej podniesiono również ceny konsol Xbox Series X i S.

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

