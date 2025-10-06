Plotki o anulowaniu next-genowych konsol Xbox ucięte. Microsoft wydał oficjalne oświadczenie

Microsoft, za pośrednictwem oficjalnego oświadczenia, zareagował na doniesienia sugerujące, że plany dotyczące następnej generacji konsoli Xbox mogły zostać anulowane. W komunikacie firma zapewniła, że aktywnie inwestuje w przyszłe konsole, które są w projektowane, konstruowane i budowane przez zespół Xbox. W celu uzyskania dodatkowych szczegółów, firma zachęciła społeczność do odświeżenia informacji na temat ogłoszonego wcześniej porozumienia z AMD.

Xbox nie rezygnuje z next-gena – Microsoft potwierdza inwestycje w przyszłe konsole

W czerwcu 2025 roku Xbox i AMD ogłosiły nawiązanie wieloletniego partnerstwa, w ramach którego to właśnie AMD ma dostarczyć technologię zasilającą kolejną generację konsoli Xbox. Celem tej współpracy jest ulepszenie doświadczeń użytkowników.