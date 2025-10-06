Plotki o anulowaniu next-genowych konsol Xbox ucięte. Microsoft wydał oficjalne oświadczenie

Xbox nie rezygnuje z next-gena – Microsoft potwierdza inwestycje w przyszłe konsole
W czerwcu 2025 roku Xbox i AMD ogłosiły nawiązanie wieloletniego partnerstwa, w ramach którego to właśnie AMD ma dostarczyć technologię zasilającą kolejną generację konsoli Xbox. Celem tej współpracy jest ulepszenie doświadczeń użytkowników.
Oficjalne stanowisko firmy pojawiło się w reakcji na doniesienia udostępnione przez użytkownika SneakersSO. Twierdził on, że ogłoszenie dotyczące włączenia gry Call of Duty do subskrypcji Xbox Game Pass kosztowało firmę miliony dolarów. Według jego informacji, ta sytuacja finansowa sprawiła, że plany dotyczące next-genowej konsoli są obecnie „niepewne”. Dodatkowo, w swojej analizie SneakersSO zasugerował, że przyszła strategia Xbox będzie coraz bardziej koncentrować się na oprogramowaniu.
Aktywnie inwestujemy w nasze przyszłe konsole i urządzenia first-party, projektowane, opracowywane i budowane przez Xbox. Po więcej szczegółów społeczność może sięgnąć do naszego ogłoszenia dotyczącego współpracy z AMD. – przekazuje Microsoft w oświadczeniu.
