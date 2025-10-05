Zaloguj się lub Zarejestruj

Kolejna generacja konsoli Xbox jest coraz bardziej zagrożona. Microsoft może całkowicie zmienić kierunek

Jakub Piwoński
2025/10/05 19:00
Na razie te informacje to wciąż plotki. Sęk w tym, że wracają jak bumerang.

Już wcześniej informowaliśmy, że kolejna generacja konsol może wyglądać zupełnie inaczej dla marki Xbox – zamiast nowego urządzenia, Microsoft miałby dążyć do tego, by „Xbox był wszędzie”, stając się usługą dostępną na różnych platformach. Teraz te spekulacje powracają. W sieci pojawiła się nowa plotka sugerująca, że Microsoft może całkowicie zrezygnować z tradycyjnych konsol i skupić się na oprogramowaniu, chmurze oraz publikowaniu gier.

Xbox nie da nowej konsoli, tylko skupi się na oprogramowaniu?

Informacje pochodzą od użytkownika SneakersSO z forum NeoGAF, który wcześniej trafnie przewidywał ruchy firmy, m.in. ekspansję Xboksa na inne platformy. Insider twierdzi, że plany dotyczące nowego sprzętu są obecnie „w zawieszeniu”, a wewnątrz firmy mówi się o dużych zmianach i restrukturyzacjach, w tym o kolejnej rundzie zwolnień planowanej na pierwszy kwartał 2026 roku.

SneakersSO pisze:

Nie wdając się w szczegóły, niedługo po ostatniej rundzie zwolnień (...) zaczęły pojawiać się plotki z Xboksa, w które trudno było uwierzyć. (...) Nagłe zawieszenie naprawdę konkretnych planów dotyczących sprzętu Xbox było zaskakujące, bo ten sprzęt miał się ukazać stosunkowo wkrótce. (...) Sprzedawca detaliczny Costco, który wycofał Xboxa, a najwyraźniej jest to jeden z wielu, o których wkrótce się dowiemy, powiedział mi wszystko, co musiałem wiedzieć.

Insider dodaje:

GramTV przedstawia:

Przyszłość Xboksa to publikowanie oprogramowania, ze szczególnym naciskiem na dochodowe IP – Call of Duty, World of Warcraft, Minecraft, Candy Crush, Forza Horizon – oraz granie w chmurze jako centrum platformy. Game Pass stanie się punktem wejścia do subskrypcji xCloud, która będzie dalej drożeć. Xbox ma być dostępny na każdym urządzeniu, które ma sklep i użytkowników.

Insider zasugerował dwie ważne rzeczy – nie będzie nowej konsoli od Xbox, a usługi z rodzaju Game Pass będą dalej drożeć. Choć plotka zyskała rozgłos po tym, jak wspomniał o niej dziennikarz The Verge Tom Warren w podcaście XboxEra, należy pamiętać, że to wciąż niepotwierdzone informacje. Microsoft nie zabrał w tej sprawie głosu, dlatego wszelkie doniesienia o „końcu konsol Xbox” czy zmianie strategii należy traktować z dużą ostrożnością. Jak na razie Microsoft musi poradzić sobie z kontrowersjami wywołanymi po podniesieniu cen Game Pass.

Źródło:https://insider-gaming.com/future-of-xbox-software-publishing-next-console-doubt/

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


