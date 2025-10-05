Kolejna generacja konsoli Xbox jest coraz bardziej zagrożona. Microsoft może całkowicie zmienić kierunek

Na razie te informacje to wciąż plotki. Sęk w tym, że wracają jak bumerang.

Już wcześniej informowaliśmy, że kolejna generacja konsol może wyglądać zupełnie inaczej dla marki Xbox – zamiast nowego urządzenia, Microsoft miałby dążyć do tego, by „Xbox był wszędzie”, stając się usługą dostępną na różnych platformach. Teraz te spekulacje powracają. W sieci pojawiła się nowa plotka sugerująca, że Microsoft może całkowicie zrezygnować z tradycyjnych konsol i skupić się na oprogramowaniu, chmurze oraz publikowaniu gier.

Xbox nie da nowej konsoli, tylko skupi się na oprogramowaniu?

Informacje pochodzą od użytkownika SneakersSO z forum NeoGAF, który wcześniej trafnie przewidywał ruchy firmy, m.in. ekspansję Xboksa na inne platformy. Insider twierdzi, że plany dotyczące nowego sprzętu są obecnie „w zawieszeniu”, a wewnątrz firmy mówi się o dużych zmianach i restrukturyzacjach, w tym o kolejnej rundzie zwolnień planowanej na pierwszy kwartał 2026 roku.