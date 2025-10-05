Kolejna generacja konsoli Xbox jest coraz bardziej zagrożona. Microsoft może całkowicie zmienić kierunek

Xbox nie da nowej konsoli, tylko skupi się na oprogramowaniu?
Informacje pochodzą od użytkownika SneakersSO z forum NeoGAF, który wcześniej trafnie przewidywał ruchy firmy, m.in. ekspansję Xboksa na inne platformy. Insider twierdzi, że plany dotyczące nowego sprzętu są obecnie „w zawieszeniu”, a wewnątrz firmy mówi się o dużych zmianach i restrukturyzacjach, w tym o kolejnej rundzie zwolnień planowanej na pierwszy kwartał 2026 roku.
SneakersSO pisze:
Nie wdając się w szczegóły, niedługo po ostatniej rundzie zwolnień (...) zaczęły pojawiać się plotki z Xboksa, w które trudno było uwierzyć. (...) Nagłe zawieszenie naprawdę konkretnych planów dotyczących sprzętu Xbox było zaskakujące, bo ten sprzęt miał się ukazać stosunkowo wkrótce. (...) Sprzedawca detaliczny Costco, który wycofał Xboxa, a najwyraźniej jest to jeden z wielu, o których wkrótce się dowiemy, powiedział mi wszystko, co musiałem wiedzieć.
Insider dodaje:
GramTV przedstawia:
Przyszłość Xboksa to publikowanie oprogramowania, ze szczególnym naciskiem na dochodowe IP – Call of Duty, World of Warcraft, Minecraft, Candy Crush, Forza Horizon – oraz granie w chmurze jako centrum platformy. Game Pass stanie się punktem wejścia do subskrypcji xCloud, która będzie dalej drożeć. Xbox ma być dostępny na każdym urządzeniu, które ma sklep i użytkowników.
Insider zasugerował dwie ważne rzeczy – nie będzie nowej konsoli od Xbox, a usługi z rodzaju Game Pass będą dalej drożeć. Choć plotka zyskała rozgłos po tym, jak wspomniał o niej dziennikarz The Verge Tom Warren w podcaście XboxEra, należy pamiętać, że to wciąż niepotwierdzone informacje. Microsoft nie zabrał w tej sprawie głosu, dlatego wszelkie doniesienia o „końcu konsol Xbox” czy zmianie strategii należy traktować z dużą ostrożnością. Jak na razie Microsoft musi poradzić sobie z kontrowersjami wywołanymi po podniesieniu cen Game Pass.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!