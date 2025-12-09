Zaloguj się lub Zarejestruj

Xbox i PC Game Pass z kolejną paczką gier. Trzy tytuły jednego dnia

Mikołaj Berlik
2025/12/09 15:00
Abonenci usług Microsoftu mogą dziś sprawdzić kolejne premiery w Game Passie.

Zgodnie z zapowiedziami, 9 grudnia do oferty Xbox Game Pass oraz PC Game Pass trafiły trzy tytuły. Dwa z nich to dobrze oceniane gry z PC, które właśnie pojawiły się na konsolach, a trzeci ma swoją premierę na komputerach osobistych. Wśród nowości znalazło się jedno z ciekawszych zaskoczeń 2025 roku, klimatyczna produkcja wydana przez 11 bit studios oraz znana kopalniana gra akcji.

Xbox Game Pass

Xbox Game Pass – jakie gry trafiły do usługi?

Pierwszą nowością jest A Game About Digging a Hole, które od dziś dostępne jest na Xbox Series X|S, PS5 i Nintendo Switch. Gra pozwala kopać dziurę w ziemi, zdobywać surowce i sprzedawać je, by ulepszać narzędzia i docierać coraz głębiej. Prosty pomysł został ciepło przyjęty przez graczy, którzy na Steamie wystawili tytułowi „bardzo pozytywne” recenzje. Od dziś produkcję mogą sprawdzić także abonenci Xbox Game Pass Ultimate, Premium oraz PC Game Pass.

Drugim tytułem jest Death Howl, izometryczna karcianka osadzona w nordyckim świecie epoki kamienia łupanego, wydana przez polskie 11 bit studios. Gra debiutuje dziś na PC około godziny 17:00 i od razu trafia do PC Game Pass oraz Xbox Game Pass Ultimate. Wersje na PS5, Xbox Series X|S i Nintendo Switch zaplanowano na 19 lutego. Produkcja stawia na surowy klimat, narrację i taktyczną rozgrywkę opartą na kartach.

Zestawienie zamyka Dome Keeper, czyli kopalniana gra akcji z elementami survivalu i tower defense. Gracze drążą tunele, zbierają zasoby i przygotowują swoją bazę na kolejne fale przeciwników. Tytuł ukazał się na PC we wrześniu 2022 roku i może pochwalić się „bardzo pozytywnymi” opiniami na Steamie. Od dziś Dome Keeper dostępny jest także na Xbox Series X|S oraz w Xbox Game Pass Premium, Ultimate i PC Game Pass.

