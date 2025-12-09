Xbox i PC Game Pass z kolejną paczką gier. Trzy tytuły jednego dnia

Zgodnie z zapowiedziami, 9 grudnia do oferty Xbox Game Pass oraz PC Game Pass trafiły trzy tytuły. Dwa z nich to dobrze oceniane gry z PC, które właśnie pojawiły się na konsolach, a trzeci ma swoją premierę na komputerach osobistych. Wśród nowości znalazło się jedno z ciekawszych zaskoczeń 2025 roku, klimatyczna produkcja wydana przez 11 bit studios oraz znana kopalniana gra akcji.

Xbox Game Pass – jakie gry trafi ły do usługi?

Pierwszą nowością jest A Game About Digging a Hole, które od dziś dostępne jest na Xbox Series X|S, PS5 i Nintendo Switch. Gra pozwala kopać dziurę w ziemi, zdobywać surowce i sprzedawać je, by ulepszać narzędzia i docierać coraz głębiej. Prosty pomysł został ciepło przyjęty przez graczy, którzy na Steamie wystawili tytułowi „bardzo pozytywne” recenzje. Od dziś produkcję mogą sprawdzić także abonenci Xbox Game Pass Ultimate, Premium oraz PC Game Pass.