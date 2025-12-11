Zaloguj się lub Zarejestruj

Xbox prezentuje nowe kontrolery inspirowane grą Fallout

Jakub Piwoński
2025/12/11 09:40
To kolejny etap promocji nadchodzącego serialu Amazon.

Microsoft zaprezentował dwa nowe projekty kontrolerów Xbox w estetyce kultowego Pip-Boya, przygotowane z myślą o fanach Fallouta. Urządzenia – dostępne zarówno w wersji standardowej, jak i Elite Series 2 – pojawią się w ofercie Xbox Design Lab na krótko przed debiutem 2. sezonu serialu Amazona. Oba modele współpracują z PC, konsolami Xbox oraz urządzeniami mobilnymi, a ich charakterystyczny wygląd nawiązuje do zielono-fosforyzującej stylistyki interfejsu z gier Bethesdy.

kontroler Xbox
kontroler Xbox

Fallout i nowy kontroler do Xbox

Każdy z kontrolerów otrzymał ciemnozieloną bazę, neonowe detale oraz ikonografię znaną z Pip-Boya. Centralną część obudowy zdobi sylwetka Vault Boya, a przy przyciskach znalazły się opisy odpowiadające funkcjom w grach: „ruch”, „patrz”, „V.A.T.S.” czy „bash”. Nowe projekty dołączają do wcześniejszych wariantów Vault-Tec, które Xbox wprowadził w 2024 roku i które nadal pozostaną w sprzedaży. Cena kontrolera – 88,79 USD.

Xbox Design Lab umożliwia dodatkową personalizację – od dobrania kolorów i materiałów, po grawerunek czy ulepszone uchwyty. Same obudowy inspirowane Pip-Boyem kosztują 14,99 USD, natomiast finalna cena kontrolera zależy od wybranej konfiguracji. Sklep Amazon informuje, że kontrolery można kupić, ale realizacja zamówienia nastąpi po 7 stycznia.

Nowe akcesoria wpisują się w szeroką kampanię promocyjną marki. Premiera 2. sezonu Fallouta na Amazon Prime Video odbędzie się 17 grudnia, a finałowy odcinek zaplanowano na 4 lutego. W najbliższych tygodniach możemy spodziewać się kolejnych gadżetów dla społeczności serii.

Źródło:https://gamerant.com/xbox-fallout-pip-boy-controllers/

News
Fallout
kontroler
Xbox
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 10:38

Dorastałem z Falloutem. I najbardziej jestem przywiązany do pierwszych dwóch a z nowych akceptuje New Vegas.

"Nowych" bo realnie Fallouty Bethesdy zaczęły się 18 lat temu kiedy to Bethesda zakupiła prawa do marki. Dla wielu ludzi Fallouty Bethesdy to te które znają a 1 i 2 to jakieś retro które gdzieś tam widzą ale nie grali bo jest 2D.

W każdym razie kiedy ktoś w moim wieku i moimi upodobaniami myśli "Fallout" to ten zielony kontroler to po prostu nie jest to.




