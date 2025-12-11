Xbox prezentuje nowe kontrolery inspirowane grą Fallout

Microsoft zaprezentował dwa nowe projekty kontrolerów Xbox w estetyce kultowego Pip-Boya, przygotowane z myślą o fanach Fallouta. Urządzenia – dostępne zarówno w wersji standardowej, jak i Elite Series 2 – pojawią się w ofercie Xbox Design Lab na krótko przed debiutem 2. sezonu serialu Amazona. Oba modele współpracują z PC, konsolami Xbox oraz urządzeniami mobilnymi, a ich charakterystyczny wygląd nawiązuje do zielono-fosforyzującej stylistyki interfejsu z gier Bethesdy.

Fallout i nowy kontroler do Xbox

Każdy z kontrolerów otrzymał ciemnozieloną bazę, neonowe detale oraz ikonografię znaną z Pip-Boya. Centralną część obudowy zdobi sylwetka Vault Boya, a przy przyciskach znalazły się opisy odpowiadające funkcjom w grach: „ruch”, „patrz”, „V.A.T.S.” czy „bash”. Nowe projekty dołączają do wcześniejszych wariantów Vault-Tec, które Xbox wprowadził w 2024 roku i które nadal pozostaną w sprzedaży. Cena kontrolera – 88,79 USD.