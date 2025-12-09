Take-Two przyjęło twórców usuniętego rebootu serii Perfect Dark

Nowe Perfect Dark nie powstanie, ale projekt nie zakończył kariery wszystkich jego twórców. Jak wynika z najnowszych doniesień, firma Take-Two Interactive zatrudniła co najmniej dwóch kluczowych deweloperów związanych ze skasowanym rebootem kultowej marki Microsoftu.

Perfect Dark – co dalej z zespo łem?

Reboot Perfect Dark był tworzony przez studio The Initiative we współpracy z Crystal Dynamics. Projekt padł ofiarą szeroko zakrojonych cięć w strukturach Microsoftu i Embracer Group, które w ostatnich miesiącach doprowadziły do tysięcy zwolnień w branży gier. W samym tylko lipcu zapowiedziano redukcję ponad 9 tysięcy etatów.