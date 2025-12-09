Take-Two przyjęło twórców usuniętego rebootu serii Perfect Dark

Choć reboot Perfect Dark został anulowany, część zespołu szybko wróciła do pracy pod skrzydłami nowego wydawcy.
Nowe Perfect Dark nie powstanie, ale projekt nie zakończył kariery wszystkich jego twórców. Jak wynika z najnowszych doniesień, firma Take-Two Interactive zatrudniła co najmniej dwóch kluczowych deweloperów związanych ze skasowanym rebootem kultowej marki Microsoftu.
Perfect Dark – co dalej z zespołem?
Reboot Perfect Dark był tworzony przez studio The Initiative we współpracy z Crystal Dynamics. Projekt padł ofiarą szeroko zakrojonych cięć w strukturach Microsoftu i Embracer Group, które w ostatnich miesiącach doprowadziły do tysięcy zwolnień w branży gier. W samym tylko lipcu zapowiedziano redukcję ponad 9 tysięcy etatów.
Jedyną firmą, która miała rozważać przejęcie zespołu lub projektu, była Take-Two Interactive, jednak według wcześniejszych informacji rozmowy z Embracer Group zakończyły się fiaskiem. Ostatecznie wydawca GTA nie przejął praw do marki ani samego projektu.
Jak poinformował Jason Schreier z Bloomberga, Take-Two Interactive zatrudniło byłego prezesa The Initiative Darrella Gallaghera oraz reżysera rebootu Perfect Dark. Obaj deweloperzy mieli otrzymać zadanie założenia zupełnie nowego studia deweloperskiego. Informacje te zostały później potwierdzone bezpośrednio przez samychzainteresowanych we wpisach opublikowanych w serwisie LinkedIn.
Jednocześnie nie ma podstaw, by spodziewać się wskrzeszenia Perfect Dark. Prawa do marki pozostają w rękach Xbox Game Studios, a Microsoft raczej nie udzieli licencji na projekt studiu działającemu pod skrzydłami Take-Two. Pozostaje więc czekać na pierwsze informacje o debiutanckiej grze nowego zespołu — i sprawdzić, w jakim kierunku podążą doświadczeni twórcy po burzliwym zakończeniu jednej z najbardziej wyczekiwanych produkcji ostatnich lat.
