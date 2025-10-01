Xbox Game Pass z wielkimi zmianami. Wyższa cena, nowe plany i wysyp świeżych gier

Microsoft przedstawił nowe szczegóły Xbox Game Pass.
Amerykańska korporacja zdecydowała się na gruntowną przebudowę swojej usługi subskrypcyjnej. Od dziś Xbox Game Pass dostępny jest w trzech nowych wariantach, które mają odpowiadać na różne potrzeby graczy. Amerykańska firma zapowiada, że to największe zmiany w historii usługi od jej startu w 2017 roku. Dlatego też Microsoft zdecydował się całkowicie usunąć PC Game Pass ze swojej oferty.
Xbox Game Pass – nowe plany i wyższe ceny
Przedstawiciele Microsoftu podkreślają, że podstawowym celem Game Passa pozostaje dostarczanie graczom jak największej wartości i nieograniczonego dostępu do gier:
Naszym celem w przypadku Game Passa było zawsze to samo: zapewnić niezrównaną wartość, szeroką bibliotekę i dodatkowe korzyści dla graczy. Od premiery w 2017 roku systematycznie zwiększamy satysfakcję subskrybentów oraz twórców, a dziś zaangażowanie użytkowników i deweloperów osiągnęło historyczny poziom.
Nowa struktura subskrypcji ma dać graczom więcej swobody. Microsoft podkreśla, że nie każdy korzysta z usługi w taki sam sposób i dlatego zdecydowano się na wyraźne rozdzielenie oferty.
Wiemy, że nie wszyscy oczekują tego samego od swojej przygody z Xboxem, dlatego Game Pass ewoluuje. Chcemy zaoferować elastyczność i wybór, niezależnie od tego, czy gracz szuka premier w dniu wydania, odkrywa mniej znane tytuły, czy gra na konsoli, komputerze i w chmurze.
Najbardziej rozbudowanym wariantem pozostaje Ultimate, który otrzymał najobszerniejszą aktualizację w historii. Subskrybenci mogą liczyć na ponad 75 premier rocznie, w tym takie hity jak Call of Duty: Black Ops 7, The Outer Worlds 2 czy Ninja Gaiden 4. Cała biblioteka obejmuje już ponad 400 gier dostępnych na konsolach Xbox, komputerach PC i w chmurze. Do oferty włączono także Fortnite Crew oraz Ubisoft+ Classics, a jakość streamingu w Xbox Cloud Gaming została podniesiona do 1440p.
Plan Premium został przygotowany dla osób oczekujących szerokiego wyboru w korzystnej cenie. W ramach abonamentu dostępnych jest ponad 200 gier na konsolach, PC i urządzeniach obsługujących chmurę, a biblioteka wzbogaciła się między innymi o Diablo 4 oraz Hogwarts Legacy. Subskrybenci Premium mogą także korzystać z dodatkowych nagród w największych grach sieciowych, w tym League of Legends i Call of Duty: Warzone.
Najtańszą opcją jest Essential, która zapewnia podstawowe korzyści i pozwala rozpocząć przygodę z Game Passem od dostępu do katalogu liczącego 50 tytułów. Wszystkie gry są dostępne zarówno na konsolach, jak i komputerach, a użytkownicy mogą również korzystać z grania w chmurze.
Zmianom towarzyszy nowa polityka cenowa. Game Pass Essential kosztuje 9,99 dolarów miesięcznie, Premium wyceniono na 14,99 dolarów, natomiast Ultimate, ze względu na największy zakres treści i usług, kosztuje 29,99 dolarów. Microsoft podkreśla, że ceny mogą się różnić w zależności od regionu.
Każdy z planów powiązany jest z rozbudowanym systemem nagród. Wariant Ultimate pozwala zdobyć nawet równowartość 100 dolarów rocznie w punktach do wydania w cyfrowym sklepie, Premium umożliwia zgromadzenie do 50 dolarów, a Essential do 25 dolarów.
Razem z ogłoszeniem nowych planów Microsoft dodał do biblioteki Game Pass kilkadziesiąt gier. Posiadacze Ultimate od dziś mogą zagrać m.in. w Hogwarts Legacy, Prince of Persia: The Lost Crown, Assassin’s Creed Unity czy Skull and Bones. W Premium pojawiły się takie tytuły jak Senua’s Saga: Hellblade 2, Cities: Skylines II czy Diablo IV, a w Essential m.in. Hades i Warhammer 40,000: Darktide. Pełną listę znajdziecie poniżej.
Microsoft zapewnia, że to dopiero początek dalszych zmian i kolejne aktualizacje biblioteki będą dodawane regularnie:
Chcemy spotykać się z graczami tam, gdzie są, i pozwalać im grać tak, jak chcą. Niezależnie od tego, czy wybierasz konsolę, komputer czy granie w chmurze, w nowej ofercie Game Pass znajdziesz plan dopasowany do swojego stylu.
Lista nowych gier w Xbox Game Pass:
Xbox Game Pass Ultimate:
Hogwarts Legacy (Cloud, PC, and Console)
Assassin’s Creed II (PC)
Assassin’s Creed III Remastered (Cloud, PC, and Console)
Assassin’s Creed IV Black Flag (Cloud, PC, and Console)
Assassin’s Creed IV Black Flag: Freedom Cry (PC)
Assassin’s Creed Brotherhood (PC)
Assassin’s Creed Chronicles: China (Cloud, PC, and Console)
Assassin’s Creed Chronicles: India (Cloud, PC, and Console)
Assassin’s Creed Chronicles: Russia (Cloud, PC, and Console)
Assassin’s Creed Liberation HD (PC)
Assassin’s Creed Revelations (PC)
Assassin’s Creed Rogue Remastered (Cloud, PC, and Console)
Assassin’s Creed Syndicate (Cloud, PC, and Console)
Assassin’s Creed The Ezio Collection (Cloud and Console)
Assassin’s Creed Unity (Cloud, PC, and Console)
Child of Light (Cloud, PC, and Console)
Far Cry 3 (Cloud, PC, and Console)
Far Cry 3 Blood Dragon (Cloud, PC, and Console)
Far Cry Primal (Cloud, PC, and Console)
Hungry Shark World (Cloud, PC, and Console)
Monopoly Madness (Cloud, PC, and Console)
Monopoly 2024 (Cloud, PC, and Console)
OddBallers (Cloud, PC, and Console)
Prince of Persia The Lost Crown (Cloud, PC, and Console)
Rabbids Invasion: The Interactive TV Show (Cloud and Console)
Rabbids: Party of Legends (Cloud, PC, and Console)
Rayman Legends (Cloud, PC, and Console)
Risk Urban Assault (Cloud and Console)
Scott Pilgrim vs. The World: The Game (Cloud, PC, and Console)
Skull and Bones (Cloud, PC, and Xbox Series X|S)
South Park: The Stick of Truth (Cloud, PC, and Console)
Starlink: Battle for Atlas (Cloud, PC, and Console)
Steep (Cloud, PC, and Console)
The Crew 2 (Cloud, PC, and Console)
The Settlers: New Allies (Cloud, PC, and Console)
Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint (Cloud, PC, and Console)
Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction (Cloud, PC, and Console)
Tom Clancy’s The Division (Cloud, PC, and Console)
Trackmania Turbo (Cloud, PC, and Console)
Transference (Cloud and Console)
Trials Fusion (Cloud, PC, and Console)
Trials of the Blood Dragon (Cloud, PC, and Console)
Trials Rising (Cloud, PC, and Console)
Uno (Cloud, PC, and Console)
Valiant Hearts: The Great War (Cloud, PC, and Console)
Watch_Dogs (Cloud, PC, and Console)
Wheel of Fortune (Cloud and Console)
Zombi (Cloud, PC, and Console)
Xbox Game Pass Premium (dostępne również w Ultimate):
9 Kings (Game Preview) (PC)
Abiotic Factor (Cloud, PC, and Xbox Series X|S)
Against the Storm (Cloud, PC, and Console)
Age of Empires: Definitive Edition (PC)
Age of Empires III: Definitive Edition (PC)
Age of Mythology: Retold (Cloud, PC, and Xbox Series X|S)
Ara: History Untold (PC)
Arx Fatalis (PC)
Back to the Dawn (Cloud, PC, and Console)
Battletech (PC)
Blacksmith Master (Game Preview) (PC)
Cataclismo (PC)
Cities: Skylines II (PC)
Crime Scene Cleaner (Cloud, PC, and Xbox Series X|S)
Deep Rock Galactic: Survivor (Cloud, PC, and Xbox Series X|S)
Diablo (PC)
Diablo IV (PC and Console)
An Elder Scrolls Legends: Battlespire (PC)
The Elder Scrolls Adventures: Redguard (PC)
Fallout (PC)
Fallout 2 (PC)
Fallout: Tactics (PC)
Football Manager 2024 (PC)
Frostpunk 2 (Cloud, PC, and Xbox Series X|S)
Halo: Spartan Strike (PC)
Hogwarts Legacy (Cloud, PC, and Console)
Manor Lords (Game Preview) (PC)
Minami Lane (Cloud, PC, and Console)
Minecraft: Java Edition (PC)
Mullet Madjack (Cloud, PC, and Xbox Series X|S)
My Friendly Neighborhood (Cloud, PC, and Console)
One Lonely Outpost (Cloud, PC, and Console)
Quake 4 (PC)
Quake III Arena (PC)
Return to Castle Wolfenstein (PC)
Rise of Nations: Extended Edition (PC)
Senua’s Saga: Hellblade 2 (Cloud, PC, and Xbox Series X|S)
Sworn (Cloud, PC, and Xbox Series X|S)
Terra Invicta (Game Preview) (PC)
Volcano Princess (Cloud, PC, and Console)
Warcraft I: Remastered (PC)
Warcraft II: Remastered (PC)
Warcraft III: Reforged (PC)
Wolfenstein 3D (PC)
Xbox Game Pass Essential (dostępne również w Premium i Ultimate):
Cities: Skylines Remastered (Cloud and Xbox Series X|S)
Disney Dreamlight Valley (Cloud, PC, and Console)
Hades (Cloud, PC, and Console)
Warhammer 40,000 Darktide (Cloud, PC, and Console)
