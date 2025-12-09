God of War na The Game Awards 2025? Wiarygodny insider sugeruje dużą zapowiedź

Na kilka dni przed galą The Game Awards 2025 w sieci pojawiła się kolejna przesłanka sugerująca dużą zapowiedź od Sony. Tym razem chodzi o serię God of War, a źródłem spekulacji jest znany i bardzo wiarygodny insider działający pod pseudonimem „The Snitch”.

God of War – co pojawi się na TGA 2025?

Insider opublikował enigmatyczny obrazek przedstawiający fragment głowy Kratosa, co szybko zostało odebrane jako zapowiedź obecności marki God of War na tegorocznej gali. Reakcja społeczności była natychmiastowa, zwłaszcza że „The Snitch” w przeszłości trafnie ujawniał m.in. remake Metal Gear Solid 3 Delta czy dodatek God of War Ragnarök: Valhalla.