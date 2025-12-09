God of War na The Game Awards 2025? Wiarygodny insider sugeruje dużą zapowiedź

Insider opublikował enigmatyczny obrazek przedstawiający fragment głowy Kratosa, co szybko zostało odebrane jako zapowiedź obecności marki God of War na tegorocznej gali. Reakcja społeczności była natychmiastowa, zwłaszcza że „The Snitch” w przeszłości trafnie ujawniał m.in. remake Metal Gear Solid 3 Delta czy dodatek God of War Ragnarök: Valhalla.
Wśród fanów pojawiło się kilka scenariuszy. Najczęściej wskazuje się na zapowiedź nowej pełnoprawnej odsłony serii, potencjalnie skupionej na Atreusie po wydarzeniach z Ragnaröka. Równolegle wraca temat remastera oryginalnej trylogii God of War na konsole obecnej generacji, o którym mówi się od dłuższego czasu. Trzecia opcja to mniejszy projekt poboczny — według wcześniejszych plotek mógłby to być tytuł w konwencji 2.5D, inspirowany metroidvaniami.
Warto podkreślić, że sam insider nie zdradził żadnych konkretów poza sugestywną grafiką, jednak jego dotychczasowa skuteczność sprawia, że sygnał jest traktowany bardzo poważnie. Jeśli God of War faktycznie pojawi się na The Game Awards 2025, może to być jedna z najgłośniejszych zapowiedzi całego wydarzenia.
Gala The Game Awards 2025 odbędzie się jeszcze w tym miesiącu, a lista potencjalnych niespodzianek — od Final Fantasy VII Remake Part 3 po Saros i nowe Tomb Raider — stale się wydłuża