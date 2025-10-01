Zaloguj się lub Zarejestruj

Gracze masową próbują anulować Xbox Game Pass. Strona Microsoftu nie wytrzymała

Patrycja Pietrowska
2025/10/01 19:50
Gracze masowo rezygnują z subskrypcji.

Dziś poinformowano o wielkich zmianach w Xbox Game Pass. Microsoft usunął z oferty PC Game Pass, a także podniósł ceny za usługi. Wielu abonentów pośpiesznie zaczęło próbować anulować swoje subskrypcje Game Pass, zanim nastąpi termin ich następnej płatności. Ta gwałtowna reakcja spowodowała jednak nieoczekiwane kłopoty techniczne.

Xbox Game Pass
Xbox Game Pass

Microsoft podnosi ceny Game Pass – lawina anulowań i awaria strony

Największe kontrowersje wzbudza podniesienie opłaty za najwyższy poziom usługi, czyli pakiet Game Pass Ultimate, które osiągnęło poziom aż 50 procent. Masowy pośpiech użytkowników do zakończenia subskrypcji doprowadził do przeciążenia witryny Microsoftu. Wielu użytkowników zgłaszało, że witryna ciągle się zawieszała, uniemożliwiając im skuteczne zakończenie procesu rezygnacji.

Nawet w sytuacjach, gdy subskrybentom uda się wejść na stronę anulowania, jej funkcjonowanie jest wyraźnie spowolnione. To nadzwyczaj wolne działanie portalu sugeruje, że ogromna liczba osób zdecydowała się porzucić Game Pass w świetle ostatnich wiadomości o podwyżkach. Choć dokładna przyczyna awarii nie została oficjalnie podana, istnieje duże prawdopodobieństwo, że jest ona bezpośrednim skutkiem znacznie większej niż zwykle aktywności na tej konkretnej podstronie.

Źródło:https://www.thegamer.com/xbox-game-pass-price-increase-cancel-subscription-page-crash/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
1
FallingStickman
Gramowicz
Dzisiaj 20:23

Mnie się udało.A tak na serio - już od jakiegoś czasu planowałem zrezygnować z GP. Nie tyle ze względu na koszty (choć te podwyżki zdecydowanie pomogły mi w decyzji o anulowaniu teraz), ale GP dość mocno zaburzył moje zwyczaje związane z grami. Praktycznie nic mnie na dłużej nie zatrzymywało, bo już czekało coś innego do wypróbowania. Stwierdziłem, że "zdrowiej" dla mnie jest rzadziej kupować gry, ale jednak poświęcać im czas, niż traktować bibliotekę GP jak zbiór dem. 




