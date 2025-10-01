Gracze masową próbują anulować Xbox Game Pass. Strona Microsoftu nie wytrzymała

Dziś poinformowano o wielkich zmianach w Xbox Game Pass. Microsoft usunął z oferty PC Game Pass, a także podniósł ceny za usługi. Wielu abonentów pośpiesznie zaczęło próbować anulować swoje subskrypcje Game Pass, zanim nastąpi termin ich następnej płatności. Ta gwałtowna reakcja spowodowała jednak nieoczekiwane kłopoty techniczne.

Microsoft podnosi ceny Game Pass – lawina anulowań i awaria strony

Największe kontrowersje wzbudza podniesienie opłaty za najwyższy poziom usługi, czyli pakiet Game Pass Ultimate, które osiągnęło poziom aż 50 procent. Masowy pośpiech użytkowników do zakończenia subskrypcji doprowadził do przeciążenia witryny Microsoftu. Wielu użytkowników zgłaszało, że witryna ciągle się zawieszała, uniemożliwiając im skuteczne zakończenie procesu rezygnacji.