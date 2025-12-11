The Outer Worlds 2 z ogromną aktualizacją. Ponad 250 poprawek i zmian od Obsidian Entertainment

Aktualizacja usuwa błędy blokujące zadania, poprawia ray tracing i dodaje nowe opcje graficzne.

Obsidian Entertainment wypuściło największy jak dotąd patch do The Outer Worlds 2. Aktualizacja 1.0.6.0 wprowadza ponad 250 poprawek, rozwiązując problemy zgłaszane przez graczy od premiery i znacząco usprawniając stabilność produkcji. The Outer Worlds 2 – kolejna łatka od Obsidianu Patch usuwa szereg błędów, które potrafiły całkowicie zatrzymać progres w niektórych zadaniach. Twórcy naprawili m.in. problem z Nilesem blokującym się w pierwszym pomieszczeniu z pułapką oraz błąd, przez który przełączniki mogły przestać działać po zapisaniu gry w trakcie ich animacji. Zadania oparte na eliminacji przeciwników aktualizują się teraz prawidłowo.

Poprawiono również kwestie związane z towarzyszami – mają pojawiać się poprawnie na statku gracza, a kolekcjonerzy wszystkich wydań Science Adventures Quarterly w końcu otrzymają właściwe zaliczenie osiągnięcia. Usunięto też błąd blokujący uzyskanie chemikaliów dla zlecenia Product Envisionera Omida Ormsby’ego. Usprawniono działanie perka Stalker, który od teraz ma działać znacznie bardziej konsekwentnie.

Aktualizacja eliminuje błąd powodujący crash gry po włączeniu ray tracingu i otwarciu wybranych menu. Dodano również nową opcję pozwalającą regulować intensywność efektu Lens Flare. Poprawiono część tekstur, zmniejszono przycięcia na wybranych poziomach oraz naprawiono migotanie oświetlenia przy RT. Dodatkowo posiadacze kart AMD otrzymali wreszcie możliwość skorzystania z FSR, co powinno przełożyć się na lepszą wydajność. Lista zmian jest tak rozbudowana, że twórcy ostrzegają przed „ścianą tekstu” w pełnym changelogu, który zawiera także spoilery. The Outer Worlds 2 jest dostępne na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Recenzja The Outer Worlds 2 - Krok bliżej do New Vegas