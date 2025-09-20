Zaloguj się lub Zarejestruj

Xbox Series X/S ponownie drożeje. Microsoft ogłosił kolejną podwyżkę cen

Mikołaj Ciesielski
2025/09/20 08:45
Część graczy będzie musiała zapłacić więcej za konsole 9. generacji amerykańskiej firmy.

Na początku maja informowaliśmy o podwyżce cen konsol Xbox i gier Microsoftu. Wszyscy, którzy myśleli, że w tym roku nie pojawi się już podobna wiadomość, byli w błędzie. Gigant z Redmond ogłosił bowiem, że już niedługo część graczy będzie musiała zapłacić za Xbox Series X/S kilkadziesiąt dolarów więcej.

Kolejna podwyżka cen konsol Xbox Series X/S w Stanach Zjednoczonych

Na szczęście tym razem podwyżka cen Xbox Series X/S dotyczy wyłącznie Stanów Zjednoczonych. Zgodnie z przekazanymi informacjami modele Xbox Series S podrożeją o 20 dolarów. Konsole Xbox Series X będą natomiast droższe o 50 dolarów – z wyjątkiem wersji 2 TB Galaxy Black, za którą już niedługo będzie trzeba zapłacić 70 dolarów więcej.

  • Xbox Series S 512 GB399,99 dolarów (wcześniej 379,99 dolarów)
  • Xbox Series S 1 TB449,99 dolarów (wcześniej 429,99 dolarów)
  • Xbox Series X Digital599,99 dolarów (wcześniej 549,99 dolarów)
  • Xbox Series X649,99 dolarów (wcześniej 599,99 dolarów)
  • Xbox Series X 2 TB Galaxy Black799,99 dolarów (wcześniej 729,99 dolarów)

Na koniec warto dodać, że nowe ceny Xbox Series X/S będą obowiązywać od 3 października 2025 roku. Gracze spoza Stanów Zjednoczonych mogą natomiast spać spokojnie. Ceny konsol Microsoftu na innych rynkach – przynajmniej na ten moment – nie ulegną zmianie.

Źródło:https://www.purexbox.com/news/2025/09/microsoft-announces-new-price-increases-for-xbox-series-xs-in-the-us

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

