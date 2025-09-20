Xbox Series X/S ponownie drożeje. Microsoft ogłosił kolejną podwyżkę cen

Na początku maja informowaliśmy o podwyżce cen konsol Xbox i gier Microsoftu. Wszyscy, którzy myśleli, że w tym roku nie pojawi się już podobna wiadomość, byli w błędzie. Gigant z Redmond ogłosił bowiem, że już niedługo część graczy będzie musiała zapłacić za Xbox Series X/S kilkadziesiąt dolarów więcej.
Kolejna podwyżka cen konsol Xbox Series X/S w Stanach Zjednoczonych
Na szczęście tym razem podwyżka cen Xbox Series X/S dotyczy wyłącznie Stanów Zjednoczonych. Zgodnie z przekazanymi informacjami modele Xbox Series S podrożeją o 20 dolarów. Konsole Xbox Series X będą natomiast droższe o 50 dolarów – z wyjątkiem wersji 2 TB Galaxy Black, za którą już niedługo będzie trzeba zapłacić 70 dolarów więcej.
- Xbox Series S 512 GB – 399,99 dolarów (wcześniej 379,99 dolarów)
- Xbox Series S 1 TB – 449,99 dolarów (wcześniej 429,99 dolarów)
- Xbox Series X Digital – 599,99 dolarów (wcześniej 549,99 dolarów)
- Xbox Series X – 649,99 dolarów (wcześniej 599,99 dolarów)
- Xbox Series X 2 TB Galaxy Black – 799,99 dolarów (wcześniej 729,99 dolarów)
