Xbox Series X/S ponownie drożeje. Microsoft ogłosił kolejną podwyżkę cen

Na początku maja informowaliśmy o podwyżce cen konsol Xbox i gier Microsoftu. Wszyscy, którzy myśleli, że w tym roku nie pojawi się już podobna wiadomość, byli w błędzie. Gigant z Redmond ogłosił bowiem, że już niedługo część graczy będzie musiała zapłacić za Xbox Series X/S kilkadziesiąt dolarów więcej.

Kolejna podwyżka cen konsol Xbox Series X/S w Stanach Zjednoczonych

Na szczęście tym razem podwyżka cen Xbox Series X/S dotyczy wyłącznie Stanów Zjednoczonych. Zgodnie z przekazanymi informacjami modele Xbox Series S podrożeją o 20 dolarów. Konsole Xbox Series X będą natomiast droższe o 50 dolarów – z wyjątkiem wersji 2 TB Galaxy Black, za którą już niedługo będzie trzeba zapłacić 70 dolarów więcej.