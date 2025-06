Xbox i AMD łączą siły. Microsoft ogłasza współpracę przy kolejnej generacji konsol

Wizja Xbox koncentruje się na umożliwieniu graczom dostępu do ulubionych tytułów z wybranymi osobami, w dowolnym miejscu i czasie.

Naszą wizją w Xboxie jest umożliwienie graczom grania w to, co chcą, z kim chcą i gdzie tylko chcą. Dlatego inwestujemy w naszą nową generację sprzętu — obejmującą konsole, urządzenia przenośne, PC, chmurę oraz akcesoria.

Bond przekazała, że w ramach partnerstwa z AMD firmy dążą do „posuwania naprzód możliwości technologii gamingowych”, co ma przynieść nową generację innowacji graficznych. Celem jest osiągnięcie głębszego poziomu wizualnej jakości oraz immersyjnej rozgrywki, a także wzbogacenie doświadczeń graczy dzięki sztucznej inteligencji. Wszystkie te innowacje mają być realizowane z zachowaniem „kompatybilności z istniejącą biblioteką gier Xbox”.

Dlatego ściśle współpracujemy z zespołem Windows, aby upewnić się, że to właśnie Windows będzie platformą numer jeden dla graczy. Nowa generacja Xboxa właśnie zaczyna nabierać kształtu. A to dopiero początek. Nie możemy się doczekać, aż pokażemy, co dalej.