Diablo 4: Lord of Hatred – nowe dodatki, paladyn i skoki w rozgrywce. Wiele nowości ujawnionych podczas TGA 2025

Podczas The Game Awards 2025 Blizzard oficjalnie zaprezentował Diablo 4: Lord of Hatred, drugi duży dodatek do gry z kultowej serii. Rozszerzenie wprowadza dwie nowe klasy postaci – wyczekiwanego paladyna oraz drugą, tajemniczą klasę, której moc „majaczy na mrocznym horyzoncie”. Premiera dodatku zaplanowana jest na 28 kwietnia 2026 roku na PC, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S.

Diablo 4: Lord of Hatred – fabuła i nowa kraina

Akcja dodatku przenosi graczy do Skovos, kolebki pierwszej cywilizacji, pełnej wulkanicznych wybrzeży, burzliwych lasów i zalanych ruin – miejsca kojarzącego się ze starożytną Grecją. Gracze zmierzą się z tytułowym Panem Nienawiści, Mefistem, zawrą niepewny sojusz z Lilith i będą eksplorować nowe miasta, walczyć z potworami i odkrywać nowe postaci. Rozszerzenie wprowadza osiem klas postaci, z paladynem władającym mieczem, młotem, tarczą i mocą Światłości, a także przywołującym świetlistego Arbitra.