Plany na przyszłość prezesa Ubisoftu. Assassin’s Creed, Far Cry i... gry-usługi

W związku z kryzysem panującym wokół Ubisoftu niektórzy wzywają do konsekwencji. Ale nie względem pracowników, a głównego kierownictwa.

Guillemot udzielił ostatnio długiego wywiadu magazynowi Variety . Poruszono w nim wiele ciekawych kwestii, a jedną z nich było niedawne trzęsienie ziemi, jeżeli chodzi o projekty. Przypomnijmy, że pod koniec stycznia Ubisoft potwierdził, iż anulował aż 6 projektów, w tym wyczekiwany od lat Prince of Persia: The Sands of Time Remake. Do tego 7 innych powstających pozycji zostało opóźnione. Jak taki rozwój wypadków wyjaśnia prezes francuskiego giganta?

Obiektem tych wezwań jest przede wszystkim prezes firmy, Yves Guillemot, którego odejścia domagają się związki zawodowe. Co na to Francuz?

Po przeglądzie naszego portfolio w kontekście naszej transformacji i z uwagi na rynek, który staje się coraz bardziej selektywny, anulowaliśmy 6 projektów, które nie pasowały już do naszych podwyższonych standardów i nowej strategii portfolio. Wliczają się do tego Prince of Persia: The Sands of Time Remake, 4 nieogłoszone tytuły (z czego 3 to były nowe marki) oraz gra mobilna. Chociaż takie decyzje nigdy nie są łatwe, pozwalają nam one na skupieniu naszych talentów na projektach o najwyższym potencjale i pozwalają mieć pewność, że wszystko, co wydamy, spełnia standardy, których oczekują gracze. Prince of Persia to nadal ceniona oraz aktywna marka i będzie ona nadal odgrywać ważną rolę w portfolio naszych studiów i w długoterminowej strategii.

Mimo obecnych problemów Guillemot deklaruje, iż stawia przed firmą duże cele. Pomóc w ich realizacji mają sprawdzone już marki, jak Assassin’s Creed czy Far Cry, ale nie tylko one. Prezes nadal upatruje szansy na przyszłość w grach-usługach, co może być dość zaskakujące, gdy uświadomimy sobie, jaki odbiór zaliczają kolejne pozycje z tego właśnie nurtu.

Naszą ambicją na 5 kolejnych lat jest wzrost naszych obecnych franczyz w sposób, który zachwyci graczy. Nasze przygodowe marki w otwartym świecie jak Assassin’s Creed, Far Cry, Ghost Recon, The Division i wiele innych mają niesamowity potencjał. My zaś chcemy dotrzeć do nowych graczy, oferując świeże doświadczenia i dbać o dalsze zaangażowanie naszych społeczności. Celem jest stworzenie nowych światów, do których gracze będą chcieli powracać, eksplorować je i cieszyć się nowymi sposobami na grę. W tym samym czasie widzimy ogromny potencjał w grach-usługach i markach jak Rainbow Six, The Crew, Brawlhalla itp. Pozwalają one nam być w stałym kontakcie z graczami, dostarczać im nowej zawartości i na stałą ewolucję oraz ulepszanie naszych gier. Zachowanie równowagi pomiędzy doświadczeniami “na żywo” oraz naszymi grami z otwartym światem to kluczowy element tego, jak planujemy wzrastać. Wreszcie chcemy stworzyć kolejną generację ikonicznych franczyz Ubisoftu. Nowe technologie i świeże pomysły otwierają drzwi dla doświadczeń, które wcześniej były niemożliwe czy to w obszarze dostępności, immersji czy też innowacyjności rozgrywki. Nasz cel jest prosty: połączyć nasze obecne mocne strony, otworzyć się na gry-usługi i przesunąć granice kreatywności, by dostarczać graczom radość.

Co istotne, wcześniejsze anulowania projektów nie sprawiły, że Ubisoft nagle przestał eksploatować swoje największe franczyzy. Sam prezes potwierdził, że tylko w ramach marki Assassin’s Creed powstaje aż kilka tytułów, w tym nawet takie, które oparte będą o rozgrywkę multiplayerową. Co więcej, planowane jest też poszerzenie serii Far Cry i to od razu o dwa powstające projekty.