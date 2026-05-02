Milion zapisów w tydzień. Assassin’s Creed Black Flag Resynced już przyciąga tłumy

Ubisoft poinformował, że Assassin’s Creed Black Flag Resynced osiągnęło milion zapisów na listach życzeń w zaledwie tydzień od zapowiedzi. Powrót kultowej odsłony serii cieszy się dużym zainteresowaniem, mimo pewnych kontrowersji.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced – sukces mimo zmian

Nowa wersja to pełnoprawny remake Assassin’s Creed IV: Black Flag z 2013 roku, przygotowany na bazie najnowszej wersji silnika Anvil. Technologia znana m.in. z Assassin’s Creed Shadows pozwala na wprowadzenie ulepszeń graficznych, dynamicznej pogody oraz rozbudowanych animacji parkouru. Twórcy zdecydowali się jednak na kilka istotnych zmian, które nie wszystkim przypadły do gustu. W remake’u zabraknie trybu PvP oraz dodatków fabularnych, w tym popularnego Freedom Cry. Zmieniono także sposób korzystania z ukrytego ostrza – nie będzie ono osobną bronią, a jedynie elementem kontekstowych ataków.