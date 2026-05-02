Zaloguj się lub Zarejestruj

Milion zapisów w tydzień. Assassin’s Creed Black Flag Resynced już przyciąga tłumy

Mikołaj Berlik
2026/05/02 17:00
0
0

Brak DLC i trybu PvP nie zatrzymał zainteresowania graczy.

Ubisoft poinformował, że Assassin’s Creed Black Flag Resynced osiągnęło milion zapisów na listach życzeń w zaledwie tydzień od zapowiedzi. Powrót kultowej odsłony serii cieszy się dużym zainteresowaniem, mimo pewnych kontrowersji.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced – sukces mimo zmian

Nowa wersja to pełnoprawny remake Assassin’s Creed IV: Black Flag z 2013 roku, przygotowany na bazie najnowszej wersji silnika Anvil. Technologia znana m.in. z Assassin’s Creed Shadows pozwala na wprowadzenie ulepszeń graficznych, dynamicznej pogody oraz rozbudowanych animacji parkouru. Twórcy zdecydowali się jednak na kilka istotnych zmian, które nie wszystkim przypadły do gustu. W remake’u zabraknie trybu PvP oraz dodatków fabularnych, w tym popularnego Freedom Cry. Zmieniono także sposób korzystania z ukrytego ostrza – nie będzie ono osobną bronią, a jedynie elementem kontekstowych ataków.

Jesteśmy przytłoczeni wdzięcznością. Zespół czytał wasze komentarze i chcemy z głębi serca podziękować za 1 milion list życzeń na wszystkich platformach. Jesteśmy tak szczęśliwi, widząc entuzjazm w społeczności wobec Resynced.

Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

Mimo tych decyzji zainteresowanie Assassin’s Creed Black Flag Resynced pozostaje bardzo wysokie. Milion wishlist w tydzień to wynik, który sugeruje, że wielu graczy nadal czeka na powrót pirackiej przygody z udziałem Edwarda Kenwaya.

Premiera Assassin’s Creed Black Flag Resynced zaplanowana jest na 9 lipca. Tytuł powstaje z myślą o PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz komputerach osobistych.

Tagi:

News
PC
Ubisoft
assassin's creed
Assassin's Creed IV: Black Flag
Assassin Creed IV: Black Flag
PlayStation 5
Assassin's Creed
Xbox Series X
Xbox Series S
Assassin's Creed Black Flag Resynced
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112