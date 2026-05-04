XDefiant może jeszcze wrócić? Jeden z twórców wciąż na to liczy

Dla francuskiego giganta nie była to pierwsza porażka na rynku gier sieciowych. Chociaż najwyraźniej nie wszyscy się z nią pogodzili.

Czy XDefiant powróci? Jeden z twórców chciałby tego

Głos w sprawie zabrał Mark Rubin. Ten w przeszłości spędził wiele lat w Infinity Ward, mając swój udział w sukcesach marki Call of Duty. Następnie zakotwiczył w Ubisofcie i był jednym z głównych orędowników XDefiant. Ba, Amerykanin potrafił nawet zapewniać, iż mamy tutaj do czynienia z prawdziwym pogromcą Call of Duty. Ostatecznie jednak tytuł, znany początkowo jeszcze jako Tom Clancy’s XDefiant, nie spełniał pokładanych w nim nadziei. Mimo to najwyraźniej Rubin po dziś dzień jest przekonany, iż tytuł ten miał w sobie coś więcej. Dobitnie świadczy o tym jego post z mediów społecznościowych, w ramach którego odpisał na pytanie jednego z użytkowników o to, czy są szanse, że serwery FPS-a jeszcze kiedyś powstaną.