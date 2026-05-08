Black Flag Resynced i Hexe. Nowe Assassin’s Creed mogą mieć więcej wspólnego, niż się wydaje

Maciej Petryszyn
2026/05/08 18:00
Za dwa miesiące fani serii Assassin’s Creed ponownie wyruszą pod piracką banderą na karaibskie morze. A co potem?

Potem prawdopodobnie czekają nas przenosiny do czasów polowań na czarownice. I to na ziemiach zajmowanych współcześnie przez Niemcy.

Assassin’s Creed: Black Flag Resynced / Assassin’s Creed Hexe
Czy Black Flag Resynced i Hexe będą powiązane?

Jak się okazuje, obie wspomniane produkcje, tj. Assassin’s Creed: Black Flag Resynced oraz Assassin’s Creed Hexe może sporo wiązać. Niewykluczone nawet, że gry te w pewien sposób będą się ze sobą łączyć, chociaż są to bardziej pewnie domniemania czy myślenie życzeniowe niż faktyczne informacje. Warto jednak napomknąć, że oryginale Black Flag z 2013 roku i nadchodzące Hexe wiąże studio Ubisoft Montreal – odpowiedzialne za obie te gry. Tegoroczny remake to już jednak robota Ubisoft Singapore, które będzie miało szansę na odkupienie po słabo przyjętym przez społeczność Skull and Bones.

Ale to nie wszystko, bo obie omawiane gry łączą też ludzie. Mamy na ten przykład Jeana Guesdona – dyrektora kreatywnego Assassin’s Creed 4: Black Flag, który został w tym roku szefem projektu Assassin’s Creed Hexe. Jakby tego było mało, Darby McDevitt, reżyser narracji w Hexe, jest tym, który w remake’u Black Flag zajął się dopisywaniem dwóch nowych scen. Nie można więc wykluczyć, że tu i ówdzie może w subtelny sposób nawiązać do kolejnej głównej odsłony serii. Szczególnie, że na linii czasu dzielić ją będą “zaledwie” 2 stulecia, co jak na tę markę nie jest wcale dużą różnicą. Kto więc wie – może Elsa okaże się w jakiś sposób spokrewniona z Edwardem Kenwayem? Wszak losy tego rodu mogliśmy też już śledzić w Assassin’s Creed 3 i Assassin’s Creed Rogue.

Inny ciekawy aspekt to fakt, iż Assassin’s Creed Hexe ma odejść od ciężaru ostatnich kilku odsłon serii. Zamiast ogromnych, wypełnionych znacznikami światów, mamy otrzymać opowieść bardziej liniową, a więc i nawiązującą do korzeni. Korzeni, których częścią jest właśnie Assassin’s Creed 4: Black Flag. W Black Flag Resynced, którego premiera 9 lipca 2026, również uświadczymy tej mniej rozdmuchanej do granic możliwości rozgrywki, co może być drogowskazem przed tym, co czekać nas będzie w XVI-wiecznym Świętym Cesarstwie Rzymskim. Chociaż o tym przekonamy się prawdopodobnie dopiero w 2027 roku.

Źródło:https://gamerant.com/assassins-creed-ac-black-flag-resynced-hexe-dev-connections/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

