Assassin’s Creed: Invictus na krawędzi? Po testach mówi się nawet o skasowaniu projektu

Przypomnijmy, że Assassin's Creed: Invictus powstaje już od około 4 lat. Pierwotnie premiera tej produkcji planowana miała być już na rok 2025, potem jednak zdecydowano się podobno na jej przesunięcie na 2026 rok. Sama produkcja, jak wynika ze wspomnianego wcześniej zaproszenia na testy, ma być zupełnie nowym doświadczeniem multiplayer PvP w świecie Assassin’s Creed. O czymś takim mówiło się już jednak wcześniej. Pojawiały się zresztą porównania, że Invictus ma być swoistą wariacją na temat bardzo popularnego swego czasu Fall Guys, czyli chaotycznego battle royale z 2020 roku.

Obecnie w studiach Ubisoftu powstaje również nowa pełnoprawna część cyklu, Assassin's Creed: Hexe. Niemniej i tam podobno nie jest wesoło, bo z jednej strony od projektu odsunięto rzekomo kilkudziesięciu deweloperów, a z drugiej sama gra miała zostać pozbawiona elementów, który wcześniej wydawał się dość istotnym jej aspektem. Do tego dochodzi też przeznaczone na platformy mobilne Assassin's Creed: Jade, o którym jednak od dłuższego czasu jest dość cicho.