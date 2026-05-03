Assassin’s Creed: Invictus na krawędzi? Po testach mówi się nawet o skasowaniu projektu

Maciej Petryszyn
2026/05/03 20:50
Obecnie wiemy o kilku powstających projektach spod szyldu Assassin's Creed. Ich losy na ten moment nie wyglądają jednak najlepiej.

Pojawiły się plotki o problemach kolejnej produkcji. Tym razem mowa o nastawionym na sieciową rywalizację Assassin's Creed: Invictus.

Los Assassin's Creed: Invictus wisi na włosku?

O statusie tego projektu wspomina zajmujący się tematyką Ubisoftu insider, J0nathan. Twórca opublikował zrzut ekranu, wyglądający jak zaproszenie na testy Assassin's Creed: Invictus, które miały odbyć się 30 kwietnia wyłącznie na PC. Rzeczone testy, jak podaje informator J0nathana, wypadły naprawdę k***a słabo. Jednocześnie informator podał, iż obecny stan gry w dużym stopniu spowoduje prawdopodobnie, że Invictus albo zostanie ponownie opóźnione, albo wręcz całkowicie skasowane. Nie wiadomo jednak, czy są to przewidywania oparte na faktycznych informacjach z wnętrza Ubisoftu, czy na domysłach samego J0nathana.

Przypomnijmy, że Assassin's Creed: Invictus powstaje już od około 4 lat. Pierwotnie premiera tej produkcji planowana miała być już na rok 2025, potem jednak zdecydowano się podobno na jej przesunięcie na 2026 rok. Sama produkcja, jak wynika ze wspomnianego wcześniej zaproszenia na testy, ma być zupełnie nowym doświadczeniem multiplayer PvP w świecie Assassin’s Creed. O czymś takim mówiło się już jednak wcześniej. Pojawiały się zresztą porównania, że Invictus ma być swoistą wariacją na temat bardzo popularnego swego czasu Fall Guys, czyli chaotycznego battle royale z 2020 roku.

Obecnie w studiach Ubisoftu powstaje również nowa pełnoprawna część cyklu, Assassin's Creed: Hexe. Niemniej i tam podobno nie jest wesoło, bo z jednej strony od projektu odsunięto rzekomo kilkudziesięciu deweloperów, a z drugiej sama gra miała zostać pozbawiona elementów, który wcześniej wydawał się dość istotnym jej aspektem. Do tego dochodzi też przeznaczone na platformy mobilne Assassin's Creed: Jade, o którym jednak od dłuższego czasu jest dość cicho.

Źródło:https://gamerant.com/assassins-creed-invictus-bad-test-issues-leak/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

garfieldgarfield
Gramowicz
Dzisiaj 21:04

Gry sieciowe można zaorać.




