Assassin’s Creed: Invictus na krawędzi? Po testach mówi się nawet o skasowaniu projektu

Pojawiły się plotki o problemach kolejnej produkcji. Tym razem mowa o nastawionym na sieciową rywalizację Assassin's Creed: Invictus.
Los Assassin's Creed: Invictus wisi na włosku?
O statusie tego projektu wspomina zajmujący się tematyką Ubisoftu insider, J0nathan. Twórca opublikował zrzut ekranu, wyglądający jak zaproszenie na testy Assassin's Creed: Invictus, które miały odbyć się 30 kwietnia wyłącznie na PC. Rzeczone testy, jak podaje informator J0nathana, wypadły naprawdę k***a słabo. Jednocześnie informator podał, iż obecny stan gry w dużym stopniu spowoduje prawdopodobnie, że Invictus albo zostanie ponownie opóźnione, albo wręcz całkowicie skasowane. Nie wiadomo jednak, czy są to przewidywania oparte na faktycznych informacjach z wnętrza Ubisoftu, czy na domysłach samego J0nathana.