Ogromny strajk w Ubisofcie. Protestował ponad 1 tysiąc pracowników

Pracownicy Ubisoftu nie ustają w walce z zarządem firmy. Efektem jest publicznie wyrażane niezadowolenie, a nawet strajki.

Ostatni taki strajk miał miejsce między 10 a 12 lutego. Zaangażowało się w niego wielu pracowników francuskiej firmy.

Grafika wygenerowana przez AI

Akcja strajkowa w Ubisofcie

Strajk ogłosił francuski związek zawodowy Solidaires Informatique, który wezwał do udziału zarówno krajowe, jak i międzynarodowe oddziały Ubisoftu. Jakie były tego efekty? Rzeczony związek zapewnia, że do akcji strajkowej przystąpiło ponad 1,2 tysiąca pracowników firmy. Większość z tego grona pochodziła z Francji, chociaż część związana była z mediolańską filią.