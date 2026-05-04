Assassin’s Creed Black Flag Resynced ma wiele wspólnego z AC Shadows. Fani mogą spodziewać się sporych usprawnień

Informacje ujawniono podczas sesji AMA na Reddicie z udziałem twórców gry. Jeden z fanów zapytał, czy technologie zaprezentowane w Assassin’s Creed Shadows znajdą zastosowanie także w remake’u Black Flag. Odpowiedź była jednoznaczna.

Ubisoft potwierdził, że Assassin’s Creed Black Flag Resynced korzysta z tego samego silnika, który napędza najnowsze odsłony serii, w tym Assassin’s Creed Shadows. Dzięki temu gracze mogą liczyć na wyraźny skok jakościowy, szczególnie w kontekście pogody, fizyki otoczenia i realistycznej wody.

W przypadku Black Flag Resynced zespół odpowiedzialny za technologię wody w silniku Anvil odegrał kluczową rolę w stworzeniu najlepszego doświadczenia morskiego w historii serii.

Wykorzystanie nowoczesnej wersji silnika Anvil oznacza, że remake nie tylko odświeży oprawę wizualną, ale także znacząco poprawi immersję. Szczególny nacisk położono na jeden z kluczowych elementów oryginału, czyli eksplorację morską.

Silnik Anvil, który stanowi fundament Shadows, jest również sercem Black Flag Resynced, co daje nam dostęp do takich rozwiązań jak ray tracing, RTGI, lepszy dźwięk, dynamiczna pogoda, zniszczalne obiekty i wiele więcej.

To podejście nie dziwi, ponieważ w pierwowzorze większość czasu spędzaliśmy właśnie na morzu, podczas bitew okrętów lub podróży między wyspami Karaibów. Twórcy chcą, aby ten aspekt był teraz jeszcze bardziej realistyczny i efektowny.

Nowe technologie to jednak nie wszystko. Ubisoft zamierza również rozwinąć mechaniki rozgrywki znane z nowszych odsłon serii. Black Flag Resynced skorzysta z ulepszonego parkouru inspirowanego Assassin’s Creed Shadows. Jednocześnie deweloperzy uspokajają fanów, którzy nie przepadają za kierunkiem RPG obranym przez serię w ostatnich latach. Jednak system walki w remake’u ma być wyraźnie oddzielony od rozwiązań opartych na poziomach postaci i statystykach, które dominowały w nowszych, bardziej rozbudowanych odsłonach cyklu.

Niedawno poinformowano, że Assassin’s Creed Black Flag Resynced już przyciąga tłumy graczy. Produkcja od momentu swojej oficjalnej zapowiedzi znalazła się na liście życzeń ponad 1 miliona graczy.

Przypomnijmy, że Assassin’s Creed Black Flag Resynced zadebiutuje na rynku już 9 lipca bieżącego roku. Gra zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.