40 osób zwolnione z Ubisoft Torono. Co dalej ze Splinter Cell Remake?

O tym, że Ubisoft czekają zwolnienia, wiadomo już od dawna. Część z nich miała zresztą miejsce już jakiś czas temu.

Teraz zaś przyszła pora na kolejną porcję “awansów na zwolnionego”. Tym razem w oddziale w Kanadzie. Zwolnienia w Ubisoft Toronto, gdzie powstaje remake Splinter Cella W efekcie z Ubisoft Toronto zwolniono 40 osób. Mowa tutaj o oddziale, który jest odpowiedzialny za powstające obecnie Tom Clancy's Splinter Cell: Remake. Produkcję zapowiedziano jeszcze w 2021 roku, ale jak na razie nie otrzymaliśmy z niej żadnych materiałów. Mimo to sama firma zapewnia, że mimo zwolnień projekt ma się dobrze.

To nie była łatwa do podjęcia decyzja i w żaden sposób nie odzwierciedla ona talentu, zaangażowania czy też wkładu dotkniętych nią osób. Teraz naszym priorytetem jest wsparcie ich w trakcie tej zmiany poprzez kompleksowe pakiety odpraw oraz znaczącą pomóc w znalezieniu nowego miejsca pracy – zapewnił rzecznik Ubisoftu w komunikacie dla MobileSyrup.

To kolejne przymusowe rozstania u francuskiego giganta. Wszak już na początku stycznia całkowicie zamknięte zostało Ubisoft Halifax, w efekcie czego na lodzie znalazło się ponad 70 osób. Większość z nich kilka dni wcześniej dołączyła do związku zawodowego, niemniej samo Ubi zapewniało, iż oba te zdarzenia nie są powiązane. Krótko później Ubisoft ogłosił wielki plan restrukturyzacyjny. W jego następstwie skasowano lub opóźniono wiele projektów, w koszu wylądował zaś m.in. wyczekiwany remake Prince of Persia: Piaski Czasu. Ponadto planowano szeroko zakrojone zwolnienia, które miały swoim zasięgiem objąć nawet 200 zatrudnionych w firmie osób. W efekcie atmosfera wewnątrz studia nie jest najlepsza. Z jednej strony strajki, z drugiej publiczne domaganie się odejścia wieloletniego prezesa Ubi, z trzeciej zaś… wyniki lepsze od tych prognozowanych. Nie da się jednak ukryć, że obecnie, gdy już mówi się o Ubisofcie, to najczęściej w kontekście problemów czy kontrowersji. Pytanie, czy Francuzom uda się wydobyć z tego kryzysu?

