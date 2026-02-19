40 osób zwolnione z Ubisoft Torono. Co dalej ze Splinter Cell Remake?

O tym, że Ubisoft czekają zwolnienia, wiadomo już od dawna. Część z nich miała zresztą miejsce już jakiś czas temu.
Teraz zaś przyszła pora na kolejną porcję “awansów na zwolnionego”. Tym razem w oddziale w Kanadzie.
Zwolnienia w Ubisoft Toronto, gdzie powstaje remake Splinter Cella
W efekcie z Ubisoft Toronto zwolniono 40 osób. Mowa tutaj o oddziale, który jest odpowiedzialny za powstające obecnie Tom Clancy's Splinter Cell: Remake. Produkcję zapowiedziano jeszcze w 2021 roku, ale jak na razie nie otrzymaliśmy z niej żadnych materiałów. Mimo to sama firma zapewnia, że mimo zwolnień projekt ma się dobrze.
To nie była łatwa do podjęcia decyzja i w żaden sposób nie odzwierciedla ona talentu, zaangażowania czy też wkładu dotkniętych nią osób. Teraz naszym priorytetem jest wsparcie ich w trakcie tej zmiany poprzez kompleksowe pakiety odpraw oraz znaczącą pomóc w znalezieniu nowego miejsca pracy – zapewnił rzecznik Ubisoftu w komunikacie dla MobileSyrup.
To kolejne przymusowe rozstania u francuskiego giganta. Wszak już na początku stycznia całkowicie zamknięte zostało Ubisoft Halifax, w efekcie czego na lodzie znalazło się ponad 70 osób. Większość z nich kilka dni wcześniej dołączyła do związku zawodowego, niemniej samo Ubi zapewniało, iż oba te zdarzenia nie są powiązane.
Krótko później Ubisoft ogłosił wielki plan restrukturyzacyjny. W jego następstwie skasowano lub opóźniono wiele projektów, w koszu wylądował zaś m.in. wyczekiwany remake Prince of Persia: Piaski Czasu. Ponadto planowano szeroko zakrojone zwolnienia, które miały swoim zasięgiem objąć nawet 200 zatrudnionych w firmie osób.
