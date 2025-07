Perfect Dark anulowane. Microsoft zamyka studio odpowiedzialne za tytuł

Microsoft ogłosił zakończenie prac nad Perfect Dark oraz zamknięcie odpowiedzialnego za nią studia, The Initiative. Matt Booty z Xbox Game Studios wyjaśnił, że te kroki są elementem planu „dostosowania priorytetów i przekierowania zasobów”. Decyzja jest związana z falą zwolnień w Microsofcie, która może objąć nawet do 4% wszystkich pracowników firmy, co przekłada się na około 9100 osób w różnych działach.

Podjęliśmy decyzję o zakończeniu prac nad Perfect Dark i Everwild, a także o wygaszeniu kilku niezapowiedzianych projektów w naszym portfolio. W związku z tym zamykamy jedno z naszych studiów — The Initiative. Te decyzje, jak i inne zmiany w zespołach, są częścią szerszego działania mającego na celu dostosowanie priorytetów i przekierowanie zasobów, by lepiej przygotować nasze zespoły na sukces w zmieniającym się krajobrazie branży. Nie były to łatwe wybory — każdy projekt i zespół to lata pracy, wyobraźni i zaangażowania.

Nasza ogólna strategia się nie zmienia: chcemy tworzyć gry, które ekscytują graczy, rozwijać nasze największe marki oraz budować nowe historie, światy i postacie. Obecnie mamy ponad 40 projektów w aktywnej produkcji, utrzymujemy tempo prac nad tytułami planowanymi na jesień i przygotowujemy mocną ofertę na rok 2026.

Dla osób bezpośrednio dotkniętych zmianami współpracujemy ściśle z działem HR i liderami studiów, by zapewnić wsparcie – w tym odprawy, pomoc w zmianie pracy oraz, tam, gdzie to możliwe, szansę na dołączenie do innych zespołów.