Wszyscy się tego spodziewaliśmy, ale teraz Microsoft oficjalnie potwierdza. To koniec wsparcia dla Forzy Motorsport

Microsoft oficjalnie potwierdził koniec wsparcia dla gry Forza Motorsport.

Gdy w 2023 roku zadebiutował reboot serii Forza Motorsport, zapowiadany jako wielki powrót jednej z najważniejszych gier wyścigów torowych w historii, oczekiwania były ogromne. Tytuł miał przywrócić dawny blask marce, która przez lata wyznaczała standardy w swoim gatunku. Wszystko jednak potoczyło się zupełnie inaczej i finalnie reboot pogrzebał całą serię na dobre. Koniec wsparcia Forzy Motorsport W lipcu tego roku, dokładnie w 20 rocznicę premiery pierwszej odsłony Forza Motorsport, pojawiły się informacje o znaczących zwolnieniach w Turn 10 Studios, czyli w zespole odpowiedzialnym za serię. Microsoft przez długi czas unikał odpowiedzi na pytania dziennikarzy w kwestii przyszłości marki. Dopiero po miesiącu pojawiło się lakoniczne oświadczenie obiecujące dalsze wsparcie gry. Problem w tym, że to dalsze wsparcie nie oznaczało realnych poprawek, zmian ani nowej zawartości. Zamiast tego do gry zaczęto ponownie dodawać wcześniejsze materiały typu FOMO, które były dostępne w przeszłości. Teraz, pod koniec roku, Microsoft opublikował wreszcie jasne stanowisko, potwierdzające to, co od dawna było oczywiste, a mianowicie, że Forza Motorsport nie będzie już rozwijana.

W oficjalnym oświadczeniu we wpisie “Year in Review”, na oficjalnym blogu Forzy, poinformowano: W miarę jak nasz zespół koncentruje się na dostarczeniu jak najlepszego doświadczenia z Forza Horizon 6 w 2026 roku, nie planujemy wprowadzania nowych samochodów, torów, funkcji ani regularnych poprawek błędów do Forza Motorsport. Nadal będziemy wspierać grę poprzez utrzymanie aktywnych serwerów online, organizowanie specjalnych wydarzeń i zawodów oraz comiesięczne przywracanie wcześniej wydanych Featured Tours i samochodów-nagród, aż cała zawartość będzie dostępna do swobodnego wykorzystania. W praktyce oznacza to dalsze wykorzystywanie starej zawartości i utrzymanie trybu wieloosobowego, przynajmniej przez jakiś czas. W pewnym momencie lista ponownie dodawanych samochodów i wyzwań po prostu się wyczerpie, a liczba graczy najpewniej zacznie gwałtownie spadać, a w dzisiejszych czasach oznacza to koniec żywota gry.

GramTV przedstawia:

Turn 10 Studios to zespół, który zapoczątkował markę Forzę Motorsport w 2005 roku, z kolei Playground Games odpowiada za serię Horizon, która z czasem znacząco przyćmiła klasyczne odsłony Motorsport. Choć Turn 10 przez lata wspierało i częściowo nadzorowało prace nad Horizon, kluczowe pomysły i produkcja należały do brytyjskiego Playground Games. Najnowsze oświadczenie potwierdza, że obecnie pozostała część zespołu Turn 10 pełni głównie rolę wsparcia dla prac nad Forza Horizon 6, którego premiera planowana jest na 2026 rok. Nowa Forza Motorsport nie była pozbawiona interesujących pomysłów. Na plus można zaliczyć rozbudowane opcje dostępności, obecność kilku kultowych torów czy też elementy systemu Featured Multiplayer. Całość nie złożyła się jednak na spójne i satysfakcjonujące doświadczenie. Centralny koncept kariery oparty na rozwijaniu jednego samochodu poprzez serię wydarzeń i system punktowy, nie spełnił oczekiwań graczy i po premierze został znacząco przebudowany. Darmowe dodatkowe tory okazały się w dużej mierze prostymi kopiami tras z wcześniejszych odsłon Motorsport, mimo marketingowych zapewnień o budowie gry od podstaw. Podobnie wyglądała sytuacja z setkami topornych i często nieprecyzyjnych modeli samochodów. Problemy sprawiała również sztuczna inteligencja rywali. Samochody AI potrafiły hamować w środku zakrętu i zachowywać się w sposób chaotyczny. Choć system był stopniowo poprawiany, do dziś zdarzają się wyścigi, w których lider znika daleko przed resztą stawki, a zawodnicy z końca peletonu są dublowani w krótkich wyścigach. Zostaniecie na tym tonącym okręcie do samego końca, czy już dawno opuściliście tę zabawę?