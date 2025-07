Xbox rozpoczyna czwartą rundę zwolnień w ciągu 18 miesięcy, by „zapewnić trwały sukces w branży gier"

Aby zapewnić trwały sukces w branży gier i skoncentrować się na strategicznych obszarach rozwoju, zakończymy lub ograniczymy prace w niektórych częściach działalności i zgodnie z podejściem Microsoftu, uprościmy strukturę zarządzania, by zwiększyć elastyczność i skuteczność. Wiem, że te zmiany następują w momencie, gdy mamy więcej graczy, gier i godzin rozgrywki niż kiedykolwiek wcześniej. Nasze platformy, sprzęt i plany wydawnicze wyglądają lepiej niż kiedykolwiek. Obecny sukces zawdzięczamy trudnym decyzjom podjętym wcześniej. Teraz musimy podjąć kolejne wybory, by zapewnić przyszły rozwój. Kluczowe będzie skoncentrowanie się na najbardziej obiecujących możliwościach. Będziemy chronić to, co dobrze prosperuje i inwestować w obszary z największym potencjałem, jednocześnie spełniając oczekiwania firmy wobec naszego działu.