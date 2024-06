Perfect Dark z pierwszymi szczegółami. Nowa historia, Joanna Dark i Kair oczami twórców

Jeśli zaś chodzi o Joannę Dark, w reebocie postać jest agentką dataDyne, której historia łączy się z wydarzeniami na świecie w głęboki i osobisty sposób. Bohaterka nie będzie idealna (choć taka stara się być) i ma popełniać różne błędy. Podczas misji w Kairze, gdzie ma znaleźć i zatrzymać Daniela Carringtona, protagonistka wyposażona będzie w ciekawe gadżety, które pozwolą oszukać systemy bezpieczeństwa lub posłużą do wprowadzania innych w błąd. Dodatkowo weźmiemy udział zarówno w walkach wręcz, jak i strzelaninach. Nie zabraknie też elementów skradankowych.

Na świat gry wpływa tak zwana „Kaskada”, której efektem jest seria katastrof ekologicznych. Hiperkorporacja Core Mantis wprowadza natomiast rozwiązania mające na celu przywrócenie równowagi w naturze, tworząc w odizolowanym Kairze centrum innowacji technologicznej. W jej ślady podążają również firmy, które mogą mieć mniej lub bardziej altruistyczne motywy.

To właśnie do Kairu wkracza Joanna. Sceneria została wybrana w taki sposób, aby zaoferować kontrapunkt dla innych historii o tajnych agentach i mediów w ogóle – starożytny i współczesny Egipt był widziany przez wielu, ale bliskie przyszłości spojrzenie na ten kraj jest naprawdę czymś nowym. Sam Kair pozwala zachować równowagę głęboko starego i zaskakująco nowego, co pasuje do spekulacyjnej fikcji w sercu Perfect Dark.