Microsoft kasuje swoją grę, którą zapowiedziano sześć lat temu. To efekt najnowszych zwolnień w firmie

Produkcja Everwild trwała od 2014 roku, licząc od fazy prototypowej. Twórcy wielokrotnie zmagali się z problemami związanymi z kierunkiem artystycznym i mechanicznym projektu, mimo niedawnego restartu całego pomysłu. Gra została po raz pierwszy zapowiedziana w listopadzie 2019 roku, a kolejny zwiastun pokazano w lipcu 2020. Od tego czasu Rare niemal całkowicie zamilkło w temacie gry, poza pojedynczymi zapewnieniami ze strony przedstawicieli Xbox.

To prawda, że minęło trochę czasu. Ale daliśmy tym zespołom przestrzeń, której potrzebują, co jest dobre, bo wciąż mamy mocne portfolio. To było marzenie moje i Matta Booty'ego od dawna, więc cieszymy się, że udało się tam dotrzeć. Możemy dać zespołom czas – powiedział w styczniu szef działu gier, Phil Spencer.