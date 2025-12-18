„Wszyscy korzystają dziś z AI”? Twórcy indie ostro odpowiadają słowom szefa Nexona

Deweloperzy niezależni sprzeciwiają się narracji o powszechności sztucznej inteligencji w grach.

Wypowiedź prezesa Nexona o rzekomej powszechności AI w produkcji gier wywołała burzliwą reakcję środowiska twórców niezależnych. Junghun Lee, dyrektor generalny Nexona – właściciela studia pracującego m.in. nad ARC Raiders i The Finals – stwierdził w wywiadzie, że dziś należy zakładać, iż każda firma tworząca gry korzysta ze sztucznej inteligencji. Słowa te szybko spotkały się z ostrą krytyką ze strony deweloperów indie. ARC Raiders i AI – branża nie mówi jednym głosem Choć wypowiedź Lee miała zwracać uwagę na skalę wykorzystania nowych technologii, wielu twórców odebrało ją jako próbę normalizacji generatywnego AI w obszarach takich jak grafika czy głosy postaci. Reakcja środowiska niezależnego była natychmiastowa. Deweloperzy zaczęli publicznie zaprzeczać tezie, że „wszyscy” korzystają z takich narzędzi.

Najmocniej wybrzmiał głos studia Necrosoft, twórców Demonschool, którzy wprost zadeklarowali, że nie tylko nie używają AI, ale „woleliby sobie odciąć ręce”, niż wprowadzić je do procesu twórczego. Podobne stanowisko zajęli autorzy Rogue Eclipse, podkreślając, że w ich umowach funkcjonują klauzule anty-AI, gwarantujące w pełni ludzkie pochodzenie zawartości gry.

Krytycznie wypowiedział się również Xalavier Nelson Jr. ze studia Strange Scaffold. Jego zdaniem słowa prezesa Nexona to próba oswajania rynku z kontrowersyjną praktyką, a on sam zna wiele zespołów – także produkujących gry AAA – które świadomie rezygnują z generatywnej sztucznej inteligencji. Neil Jones, twórca Never Yield, dodał, że takie narracje wynikają z marzeń o maksymalnej automatyzacji produkcji i eliminacji ludzi z procesu twórczego. W pełnym kontekście Junghun Lee próbował zaznaczyć, że to ludzka kreatywność będzie kluczowa w świecie zalanym treściami generowanymi maszynowo. Jednak to właśnie stwierdzenie o „powszechnym” użyciu AI zdominowało przekaz, jednocząc niezależnych twórców we wspólnym sprzeciwie.