Po kilku godzinach z John Carpenter’s Toxic Commando wiem jedno...

… podstawa do naprawdę fajnej, nieco unikalnej strzelanki z zombiakami w tle na pewno jest. Pytanie jak Saber Interactive wykorzysta tę okazję na pełnym dystansie.

Rzadko się zdarza, aby twórcy gry w ramach preview dali do ogrania tak duży kawałek kodu. W przypadku było to prawie pół gry (zasadniczo prolog oraz cztery misje z ośmiu), więc zabawy było tutaj całkiem sporo.

Najciekawsze jest jednak to, że właściwie nigdy nie myślałem, że połączenie World War Z z elementami Snowrunnera będzie tak wciągające niczym błoto lub szlam w gęstym lesie. A to wszystko sprawia, że Toxic Commando z „kolejnej gry o zombie” stał się w mojej prywatnej kolejce premier na 2026 rok grą, w którą „warto zagrać, bo frajdy daje bardzo dużo”… a to dopiero początek zabawy.

Klasyka w klimatach lat osiemdziesiątych – czym jest John Carpenter’s Toxic Commando?

Historia jest prosta – grupa naukowców próbuje wykorzystać energię jądra ziemi do swoich celów. Cała operacja wymyka się spod kontroli i zostaje przebudzony Sludge God, który zamieniając przeróżne tereny na powierzchni w szlamowiska również przemienia ludzi w bezmózgie zombie. Naukowcy postanawiają wysłać grupę komandosów po to, aby powstrzymać bóstwo, ale nie wszystko idzie zgodnie z planem. Dobra wiadomość jest taka, że komandosi przeżyli, zła… że mają jeszcze jeden problem do rozwiązania.

Specjalnie jednak nie chcę się rozpisywać na temat samej gry, wszelkich mechanizmów i innych podobnym tematom, ponieważ na to przyjdzie prawdopodobnie czas w marcu przy ewentualnej recenzji John Carpenter’s Toxic Commando. Dlatego też dzisiaj bardziej o tym jak to połączenie zombiaków i Snowrunnera bardzo ciekawie łączy się w całość.

Bowiem od samego prologu twórcy rzucają nam pierwsze auto (typowy, bojowy, terenowy wóz), które musimy po pierwsze zalać paliwem, a po drugie również trochę naprawić. W tym momencie oczy mi się zaświeciły, bowiem później wraz z każdą kolejną misją opanowanie tych wszystkich mechanizmów związanych z pojazdami będzie kluczowe dla powodzenia kolejnych zadań. Warto więc znaleźć kogoś, kto:

Dobrze sobie radzi w terenie … ponieważ auta mogą się zakopać, lekko podtopić, więc fani „runnerów” – wystąp!

Dobrze sobie radzi z obsługą działek … ponieważ strzelać wypadałoby dobrze, a amunicja jest ograniczona – trzeba jej szukać na mapie.

Dobrze radzi sobie w innych aspektach szybkiego działania np. naprawy pojazdu, odblokowywania kół związanych pnączami czy sprzątania zombiaków wieszających się na aucie – tak, one obciążają je, potrafią zablokować, a to oznacza niszczenie silnika oraz spalanie paliwa.

Dlatego też odpowiednia współpraca wydaje się być w John Carpenter’s Toxic Commando kluczem do sukcesu. Co prawda można grać tutaj z towarzyszami AI, którzy potrafią sobie dawać radę w trudniejszych warunkach, ale trzeba się przygotować na spory multitasking i problemy nawet na normalnym poziomie trudności z dość rozwiniętą klasą postaci oraz bronią na wyższym poziomie (o tym jednak za chwilę).

To, co również jest zauważalne to to, że czasami w przypadku niektórych misji pewne elementy się zmieniają. Możemy startować z innego punktu, możemy mieć inne ścieżki zablokowane, dlatego trzeba będzie dopasowywać się do nowych warunków bez dodatkowego kanistra paliwa czy też łatwo dostępnych części zamiennych nieopodal, którymi również trzeba umieć zarządzać. Raz przydadzą się bowiem do naprawy elementów obronnych w niektórych miejscówkach, a raz trzeba będzie naprawić uszkodzenia krytyczne w naszym pojeździe.