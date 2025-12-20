Anulowane Perfect Dark było bliskie ukończenia. „Klient był naprawdę zadowolony”

Byłam tak samo zszokowana, zaskoczona i zdruzgotana jak wszyscy inni, kiedy wycofano finansowanie, a studio zostało zamknięte. Nie spodziewałam się tego. Byłam całkowicie zaskoczona, gdy projekt stracił wsparcie finansowe. W zasadzie przez cały 2023 rok nagrywaliśmy różne fragmenty i elementy gry. W 2024 roku wykonywaliśmy też dużo pracy przy motion capture, a w 2025 kontynuowaliśmy nagrania. Z tego, co wiem, byliśmy całkiem daleko w rozwoju. Stworzyłam całe rozdziały tego uniwersum.

Wstrzymanie funduszy spowodowało natychmiastowe rozwiązanie zespołu i likwidację wielu etatów specjalistów. Alix Wilton-Regan podkreśliła stratę unikalnego ekosystemu kreatywności, który zniknął praktycznie z dnia na dzień. Podejmowano próby ratowania marki poprzez negocjacje z Embracer Group, Microsoftem i Take-Two, lecz rozmowy te ostatecznie zawiodły.

To było druzgocące. Tak wiele osób straciło pracę. Cały zespół został rozwiązany. Zniknął ekosystem kreatywności i współpracy, który istniał przez lata, i to dosłownie z dnia na dzień. Było to naprawdę trudne dla wszystkich.

To był dzień, w którym naprawdę poczułam smutek, bo to był dzień, w którym straciłam nadzieję. Początkowo, kiedy w prasie pojawiła się informacja, że Perfect Dark straciło finansowanie, wiele osób kontaktowało się ze mną, zarówno w mediach, jak i prywatnie – przyjaciele, koledzy z pracy.

Nie mogłam wiele mówić, bo wiedziałam, że The Initiative prowadzi rozmowy, aby Perfect Dark mogło być kontynuowane w jakiejś formie. Być może w wersji okrojonej, być może trochę zmienionej. Ale na pewno wszyscy ciężko pracowali za kulisami, by przywrócić Perfect Dark. A potem pewnego dnia usłyszałam od reżysera kreatywnego, że umowa nie została sfinalizowana, wszystko się rozpadło i produkcja została całkowicie wstrzymana.