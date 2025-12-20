Zaloguj się lub Zarejestruj

Anulowane Perfect Dark było bliskie ukończenia. „Klient był naprawdę zadowolony”

Patrycja Pietrowska
2025/12/20 11:00
1
0

Projekt został skasowany pomimo osiągania założonych celów.

Nagłe przerwanie prac nad odświeżoną wersją Perfect Dark wywołało poruszenie w branży. Według aktorki odgrywającej rolę Joanny Dark, proces deweloperski postępował dobrze, a studio The Initiative regularnie spełniało oczekiwania klienta. Do 2025 roku ukończono nagrania oraz sesje przechwytywania ruchu dla całych rozdziałów tej opowieści.

Perfect Dark
Perfect Dark

Kulisy skasowania rebootu Perfect Dark i osobiste refleksje Alix Wilton-Regan

Artystka dowiedziała się o zakończeniu projektu dokładnie w tym samym czasie co opinia publiczna, co sprawiło, że poczuła się całkowicie oszołomiona tą informacją. Wilton-Regan nie przewidywała tak nagłego finału, ponieważ postępy w tworzeniu gry były bardzo wyraźne. Zaznaczyła, że The Initiative „dostarczyło kilka kamieni milowych, z których klient był naprawdę zadowolony”.

Byłam tak samo zszokowana, zaskoczona i zdruzgotana jak wszyscy inni, kiedy wycofano finansowanie, a studio zostało zamknięte. Nie spodziewałam się tego. Byłam całkowicie zaskoczona, gdy projekt stracił wsparcie finansowe. W zasadzie przez cały 2023 rok nagrywaliśmy różne fragmenty i elementy gry. W 2024 roku wykonywaliśmy też dużo pracy przy motion capture, a w 2025 kontynuowaliśmy nagrania. Z tego, co wiem, byliśmy całkiem daleko w rozwoju. Stworzyłam całe rozdziały tego uniwersum.

Wstrzymanie funduszy spowodowało natychmiastowe rozwiązanie zespołu i likwidację wielu etatów specjalistów. Alix Wilton-Regan podkreśliła stratę unikalnego ekosystemu kreatywności, który zniknął praktycznie z dnia na dzień. Podejmowano próby ratowania marki poprzez negocjacje z Embracer Group, Microsoftem i Take-Two, lecz rozmowy te ostatecznie zawiodły.

To było druzgocące. Tak wiele osób straciło pracę. Cały zespół został rozwiązany. Zniknął ekosystem kreatywności i współpracy, który istniał przez lata, i to dosłownie z dnia na dzień. Było to naprawdę trudne dla wszystkich.

To był dzień, w którym naprawdę poczułam smutek, bo to był dzień, w którym straciłam nadzieję. Początkowo, kiedy w prasie pojawiła się informacja, że Perfect Dark straciło finansowanie, wiele osób kontaktowało się ze mną, zarówno w mediach, jak i prywatnie – przyjaciele, koledzy z pracy.

Nie mogłam wiele mówić, bo wiedziałam, że The Initiative prowadzi rozmowy, aby Perfect Dark mogło być kontynuowane w jakiejś formie. Być może w wersji okrojonej, być może trochę zmienionej. Ale na pewno wszyscy ciężko pracowali za kulisami, by przywrócić Perfect Dark. A potem pewnego dnia usłyszałam od reżysera kreatywnego, że umowa nie została sfinalizowana, wszystko się rozpadło i produkcja została całkowicie wstrzymana.

GramTV przedstawia:

Obecnie aktorka skupia się na roli Lary Croft w grach Tomb Raider: Legacy of Atlantis oraz Tomb Raider: Catalyst, które mają zadebiutować w 2026 i 2027 roku na PC, PS5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://gamingbolt.com/perfect-darks-development-had-hit-milestones-that-the-client-was-really-happy-with-before-cancellation

Tagi:

News
anulowany
anulowanie
perfect dark
The Initiative
aktorka
Aktorka głosowa
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 11:25

Ja to widzę tak. Te studia potrafią wypuścić naprawdę popsute kaszaloty tylko po to, żeby cokolwiek im się zwróciło. A potem próbują to łatać po fakcie. To nie jest nic nowego w branży gier.

Więc wyobraźcie sobie, jak kiepska to musiała być gra, skoro była praktycznie na ukończeniu, a mimo to nie było wiary, że ma sens ją wydać. Uznać, że taniej jest uwalić projekt i wziąć tax cut niż spróbować odzyskać jakiekolwiek pieniądze.

W zasadzie ta decyzja mówi wszystko.




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112