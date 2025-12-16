Marathon bez ceny AAA. Bungie podaje termin debiutu nowej strzelanki

Studio Bungie oficjalnie ogłosiło, że długo oczekiwana strzelanka ekstrakcyjna Marathon trafi na rynek w marcu 2026 roku, a co ważniejsze, nie będzie miała wysokiej ceny typowej dla gier premium. Choć tytuł ten był wcześniej przedmiotem kontrowersji i niepewności związanych z przesunięciem terminu wydania, sytuacja wokół produkcji wydaje się w końcu stabilizować i nabierać tempa. Nowy materiał opublikowany na YouTube potwierdza natomiast zarówno konkretny miesiąc premiery, jak i ustaloną cenę.

Bungie wreszcie odkrywa karty. Marathon zadebiutuje w marcu 2026 roku

Ustalenie ceny detalicznej na poziomie 40 dolarów jest z pewnością ulgą dla fanów. Ujawnienie konkretnego miesiąca debiutu – marzec 2026 roku – jest z kolei istotnym krokiem naprzód, szczególnie w obliczu braku jakichkolwiek informacji po ogłoszeniu wcześniejszego opóźnienia. Początkowo planowano, że Marathon zadebiutuje we wrześniu 2025 roku, jednak wyniki wczesnych testów wewnętrznych stały się przyczyną przesunięcia daty. W czerwcu 2025 roku deweloperzy ogłosili, że odkładają premierę na czas nieokreślony.