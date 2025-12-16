Zaloguj się lub Zarejestruj

Marathon bez ceny AAA. Bungie podaje termin debiutu nowej strzelanki

Patrycja Pietrowska
2025/12/16 09:00
Bungie zrywa z ceną AAA dla swojej nowej strzelanki i podaje termin debiutu.

Studio Bungie oficjalnie ogłosiło, że długo oczekiwana strzelanka ekstrakcyjna Marathon trafi na rynek w marcu 2026 roku, a co ważniejsze, nie będzie miała wysokiej ceny typowej dla gier premium. Choć tytuł ten był wcześniej przedmiotem kontrowersji i niepewności związanych z przesunięciem terminu wydania, sytuacja wokół produkcji wydaje się w końcu stabilizować i nabierać tempa. Nowy materiał opublikowany na YouTube potwierdza natomiast zarówno konkretny miesiąc premiery, jak i ustaloną cenę.

Marathon
Marathon

Bungie wreszcie odkrywa karty. Marathon zadebiutuje w marcu 2026 roku

Ustalenie ceny detalicznej na poziomie 40 dolarów jest z pewnością ulgą dla fanów. Ujawnienie konkretnego miesiąca debiutu – marzec 2026 roku – jest z kolei istotnym krokiem naprzód, szczególnie w obliczu braku jakichkolwiek informacji po ogłoszeniu wcześniejszego opóźnienia. Początkowo planowano, że Marathon zadebiutuje we wrześniu 2025 roku, jednak wyniki wczesnych testów wewnętrznych stały się przyczyną przesunięcia daty. W czerwcu 2025 roku deweloperzy ogłosili, że odkładają premierę na czas nieokreślony.

Okres poprzedzający grudniowe ogłoszenie nie był łatwy dla Bungie, ponieważ w tym czasie pojawiły się publiczne oskarżenia o plagiat elementów graficznych oraz doniesienia dotyczące znaczącego spadku morale w zespole deweloperskim. Jednakże, najnowsze wiadomości rysują dużo bardziej pozytywny obraz przyszłości gry i samego studia.

Wkrocz do mrocznego świata science fiction na Tau Ceti IV: opuszczonej kolonii z rywalizującymi biegaczami, wrogimi siłami bezpieczeństwa UESC i nieprzewidywalnym środowiskiem. Przeszukując strefy w poszukiwaniu cennych przedmiotów z załogą lub samodzielnie, pełne napięcia chwile przeradzają się w dynamiczną walkę PvP. Wymiana ognia jest tu intensywna, zapasy ograniczone, a przygotowanie wynagradzane. – brzmi opis gry.

GramTV przedstawia:

Marathon ma ukazać się w marcu 2026 roku. Gra zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://gamerant.com/marathon-release-date-and-price/

Tagi:

News
strzelanka
Bungie
PvP
Marathon
extraction shooter
strzelanka ewakuacyjna
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

