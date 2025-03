Palworld na Nintendo Switch 2? Twórcy są na to otwarci, ale czy Nintendo?

Dyrektor do spraw komunikacji Palworld, John Buckley, odniósł się do możliwości przeniesienia popularnej gry o łapaniu potworów na Nintendo Switch 2.

Fani Palworld nie mieli okazji zagrać w ten tytuł na Nintendo Switch, ponieważ konsola nie spełniała wymagań technicznych gry. Jednak studio Pocketpair nie wyklucza wydania produkcji na następcy Switcha, pod warunkiem, że jego specyfikacja na to pozwoli. Twórcy stwierdzili, że jeśli nowa konsola będzie wystarczająco wydajna, to „w stu procentach warto to rozważyć”. Pytanie również czy Nintendo chce na swoim sprzęcie tytuł, który był powodem sporów między firmami. Palworld mogłoby trafić na Nintendo Switch 2 Nintendo oficjalnie zapowiedziało konsolę Nintendo Switch 2 w styczniu tego roku, ale wciąż nie ujawniono pełnych szczegółów dotyczących jego specyfikacji. Choć w ostatnim czasie wyciekło kilka ciekawych informacji na temat podzespołów konsolki, ale także o skalowaniu ekranu i technikaliach z nim związanych. W związku z tym fani zastanawiają się, jakie gry trafią na nową generację handhelda. Wśród plotek mówi się o premierze tytułów takich jak Dragon Ball: Sparking! Zero, ale ostateczna lista gier wciąż pozostaje tajemnicą.

Gdy Palworld zadebiutowało w styczniu 2024 roku, natychmiast pojawiły się porównania do Pokemonów. Gra posiada wiele elementów przypominających kultową serię Nintendo, co sprawia, że wydaje się idealnym tytułem dla Switcha. Niestety, według twórców Palworld jest zbyt wymagający technicznie, by działać na obecnej wersji konsoli, jednak premiera Switcha 2 może otworzyć nowe możliwości.

GramTV przedstawia:

Podczas Game Developers Conference w San Francisco, Buckley powiedział w rozmowie z IGN, że Pocketpair jest w pełni otwarte na port gry na Switch 2, o ile nowa konsola będzie w stanie uruchomić ją płynnie. Mimo entuzjazmu, Pocketpair wciąż czeka na ujawnienie specyfikacji nowej konsoli Nintendo, by określić, czy Palworld będzie mógł działać na Switchu 2. Twórca odniósł się również do sukcesu wersji gry na Steam Decka. Przyznał, że Palworld wymagał wielu optymalizacji, by działać płynnie na przenośnym urządzeniu Valve. Zaznaczył jednak, że studio chętnie wydałoby grę na więcej platform mobilnych, jeśli tylko byłoby to możliwe. W tle potencjalnej premiery Palworld na Switch 2 pozostaje trwający spór prawny między Nintendo, The Pokemon Company i Pocketpair. Firmy zarzucają deweloperowi naruszenie praw patentowych, jednak sprawa nie została jeszcze rozstrzygnięta.

Mimo tego kontrowersyjnego wątku twórcy Palworld koncentrują się na rozwijaniu gry, dostarczając nowe aktualizacje, funkcje i zawartość. Jeśli specyfikacja Switcha 2 okaże się wystarczająca, Pocketpair może podjąć decyzję o wydaniu gry na nową konsolę Nintendo.