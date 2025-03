Pojawiły się nowe informacje o Nintendo Switch 2. Konsola będzie kompatybilna z Amiibo

Nintendo Switch 2 to z pewnością jeden z najbardziej wyczekiwanych sprzętów w ostatnim czasie. Po zapowiedzi w styczniu bieżącego roku , gracze zaczęli spekulować na temat możliwości nowego sprzętu od japońskiego giganta. Z czasem pojawia się coraz więcej informacji na ten temat.

Potwierdzono również szybszą łączność Wi-Fi, ponieważ Nintendo Switch 2 ma obsłużyć Wi-Fi 6 z pasmem do 80 MHz, co stanowi spore ulepszenie względem Wi-Fi 5 w pierwszym modelu handhelda. Sprzęt nie będzie jednak kompatybilny z najnowszymi standardami Wi-Fi 7 ani Wi-Fi 6E.

Już wcześniej pojawiły się informacje o portach USB-C na górze i dole konsoli, a teraz potwierdzono, że oba będą mogły służyć do ładowania urządzenia, co może pozytywnie wpłynąć na wygodę użytkowania.

Dzięki dokumentacji FCC poznaliśmy również kodowe oznaczenie Switcha 2 – BEE jak pszczoła (napisał wam to Gucio :) ). Model konsoli to BEE-001, lewy i prawy Joy-Con to BEE-012 i BEE-014, a tajemnicze urządzenie o nazwie Relay Box ma oznaczenie BEE-053. Dla porównania GameCube miał kod DOL (Dolphin), a Wii – RVL (Revolution).

Nie znamy jeszcze dokładnej daty premiery, choć trwają spekulacje również w tym temacie. Myślę jednak, że nie będziemy musieli długo czekać na szczegóły, bowiem Nintendo zapowiedziało Direct na 2 kwietnia o 15:00 czasu polskiego. To właśnie wtedy możemy dowiedzieć się więcej na temat Nintendo Switch 2, począwszy od dokładnej daty premiery i ceny, po listę gier startowych, w tym prawdopodobnie nową odsłonę Mario Kart.