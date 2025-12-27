Arthur Morgan miał wyglądać znacznie gorzej. Fani zgodnie twierdzą, że nie stałby się tak kultowy

Niby o gustach się nie dyskutuje, ale czy taki Arthur Morgan z Red Dead Redemption miałby szansę zaistnieć równie mocno co obecny?

Fani Red Dead Redemption 2 ponownie dyskutują o tym, jak potoczyłaby się historia gry, gdyby Arthur Morgan zachował swój pierwotny, znacznie mniej atrakcyjny wygląd. Wniosek większości jest jednoznaczny: brzydszy Arthur nigdy nie osiągnąłby takiej popularności, jaką cieszy się dziś. Wygląd jednak ma znaczenie? Arthur Morgan to bez wątpienia jeden z najbardziej uwielbianych protagonistów w historii gier wideo. Choć początkowo wielu graczy sądziło, że nie dorówna legendarnemu Johnowi Marstonowi, szybko okazało się, że jego człowieczeństwo, cięty humor oraz znakomita rola Rogera Clarka wyniosły go ponad swojego poprzednika. Choć siłą postaci była przede wszystkim jej osobowość, nie sposób ignorować faktu, że klasyczny kowbojski wygląd i przystojna twarz Arthura odegrały dużą rolę w jego kultowym statusie. Do dziś media społecznościowe pełne są hołdów, grafik i komentarzy zachwycających się jego aparycją. Tymczasem niewiele brakowało, aby gracze poznali zupełnie inną wersję bohatera.

Rockstar Games słynie z gruntownych zmian projektowych w trakcie produkcji. Niko Bellic z GTA IV miał kiedyś fatalną fryzurę, Michael de Santa z GTA V początkowo planowany był jako starszy bohater, a sam Arthur Morgan w wersjach beta wyglądał zdecydowanie na mniej dopieszczonego. Pierwotna koncepcja z Red Dead Redemption 2 była jeszcze bardziej radykalna. Materiały koncepcyjne ujawniają, że Arthur miał być znacznie chudszy i wyraźnie mniej atrakcyjny niż bohater, którego znamy z finalnej wersji gry. Temat ten powrócił za sprawą użytkownika Reddita Matt-the-Monkey, który ponownie udostępnił grafiki koncepcyjne na subreddicie Red Dead Redemption i zapytał społeczność, czy Arthur nadal byłby tak lubiany przy takim projekcie postaci. Część fanów zauważyła uderzające podobieństwo do Landona Rickettsa, jednak większość komentarzy skupiła się na wpływie wyglądu na odbiór bohatera. Użytkownik no_sight stwierdził, że mniej atrakcyjny Arthur ograniczyłby dyskusje na temat jego moralności, podczas gdy Gloomy_Albatross3043 uznał, że finalny projekt jest zbyt zromantyzowany. Jeden z fanów skomentował:

Uwielbiam jego ostateczny wygląd, ale wersja koncepcyjna znacznie lepiej pasuje do tego, kim był i jakim życiem żył. Z kolei Mental_Freedom_1648 uważa, że gracze, którzy ukończyli grę, nadal pokochaliby Arthura, jednak nie stałby się on tak ikoniczny dla szerszej publiczności. Biorąc pod uwagę ogromną liczbę postów określających go jako “dobrego i przystojnego chłopca Dzikiego Zachodu”, trudno się z tą opinią nie zgodzić. Ostatecznie wszyscy zgadzają się co do jednego: najważniejsza jest postać i jej historia, a nie sam wygląd. Mimo to trudno wyobrazić sobie, aby Arthur Morgan w swojej pierwotnej, mniej atrakcyjnej formie osiągnął aż taką popularność, nawet jeśli lepiej pasowałaby ona do jego burzliwej przeszłości. Który wygląd Arthura Morgana podoba się wam bardziej?