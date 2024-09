Nintendo pozywa twórców Palword. Twórcy odpowiadają

Po kilku godzinach od pojawienia się informacji dotyczących pozwu przeciwko twórcom Palworld studio Pocketpair wydało oficjalny komunikat za pośrednictwem Twittera:

W sprawie pozwu

Wczoraj przeciwko naszej firmie złożono pozew o naruszenie patentu.

Otrzymaliśmy zawiadomienie o tym pozwie i rozpoczniemy odpowiednie postępowanie prawne oraz dochodzenie w sprawie roszczeń o naruszenie patentu.

W tej chwili nie mamy wiedzy na temat tego, jakie konkretnie patenty zarzuca się nam naruszać. Nie zostaliśmy też o tym powiadomieni.

Pocketpair to mała niezależna firma gier z siedzibą w Tokio. Naszym celem jako firmy zawsze było tworzenie zabawnych gier. Będziemy nadal dążyć do tego celu, ponieważ wiemy, że nasze gry przynoszą radość milionom graczy na całym świecie. Palworld był w tym roku zaskakującym sukcesem, zarówno dla graczy, jak i dla nas. Byliśmy oszołomieni niesamowitym odbiorem gry i ciężko pracowaliśmy, aby uczynić ją jeszcze lepszą dla naszych fanów. Będziemy nadal ulepszać Palworld i dążyć do stworzenia gry, z której nasi fani będą dumni.

To naprawdę przykre, że będziemy zmuszeni poświęcić znaczną ilość czasu sprawom niezwiązanym z rozwojem gier z powodu tego pozwu. Jednak zrobimy wszystko, co w naszej mocy dla naszych fanów i zadbamy o to, aby niezależni twórcy gier nie byli ograniczani ani zniechęcani do realizacji swoich kreatywnych pomysłów.

Przepraszamy naszych fanów i zwolenników za wszelkie zmartwienia i dyskomfort, jakie ta wiadomość wywołała.

Jak zawsze, dziękujemy za ciągłe wsparcie Palworld i Pocketpair.