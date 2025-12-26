Nintendo odświeża Animal Crossing. New Horizons skorzysta z mocy Switch 2

New Horizons gotowe na nową generację.

Fenomen Animal Crossing od lat przyciąga rzesze graczy, a odsłona New Horizons stała się jednym z największych hitów w katalogu firmy Nintendo. Już wkrótce fani tej serii otrzymają szansę sprawdzenia ulepszonej edycji przygotowanej z myślą o nowej generacji sprzętu. Produkcja ta oferuje doświadczenie oparte na braku pośpiechu, gdzie użytkownicy rozwijają swoje wirtualne życie bez obaw o kary czy presję czasu. Animal Crossing: New Horizons z ulepszeniami na nowej konsoli Nintendo W świecie pełnym dynamicznych i stresujących tytułów, ta spokojna symulacja życia na wyspie stanowi dla wielu idealny sposób na odpoczynek. Gracze mogą w niej oddawać się relaksującym zajęciom, takim jak łowienie ryb czy pielęgnowanie ogrodu, a także budować wymarzony dom dla swojej postaci.

Twórcy zapowiedzieli, że gra w trybie stacjonarnym na Nintendo Switch 2 będzie wyświetlana w rozdzielczości 4K, natomiast podczas korzystania z konsoli w wersji przenośnej gracze zobaczą obraz w jakości 1080p. Płynność animacji pozostanie na poziomie trzydziestu klatek na sekundę, w przypadku tak spokojnego tytułu nie powinno to negatywnie wpływać na odbiór całości.

Dodatkowa moc obliczeniowa nowej jednostki pozwoli przede wszystkim na skrócenie czasu potrzebnego na wczytywanie danych. Użytkownicy mogą liczyć na błyskawiczne uruchamianie gry oraz płynne przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi strefami bez przerw, które bywały problematyczne na starszym modelu urządzenia. Nowa edycja wprowadza również innowacje w zakresie sterowania oraz interakcji z otoczeniem. Kontrolery Joy-Con 2 umożliwią korzystanie z obsługi myszki, a system będzie wspierał także inne pady, w tym wersję Pro. Do gry trafi też specjalny megafon dostępny w sklepie Nook’s Cranny, który pozwoli na przywoływanie mieszkańców wyspy za pomocą wbudowanego mikrofonu. Warstwa społecznościowa zostanie wzbogacona o wsparcie dla kamer internetowych dzięki funkcji GameChat. W zabawie wieloosobowej może teraz uczestniczyć jednocześnie nawet dwunastu graczy. Warto podkreślić, że podstawowa gra będzie działać na nowej konsoli bez dopłaty, jednak za dostęp do wszystkich technicznych ulepszeń trzeba będzie zapłacić niecałe pięć dolarów.

