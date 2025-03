Nowy patent Nintendo. Switch 2 będzie oferował upscaling w trybie przenośnym

Nintendo nie zamierza porzucić wsparcia dla pierwszej wersji konsoli. Na Switcha wciąż pojawiać się będą nowe gry, takie jak Metroid Prime 4: Beyond czy Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition. Nie wiadomo jednak, czy na Switchu 2 te tytuły będą działały lepiej. Jest na to szansa, bowiem nowa funkcja, którą proponuje japoński gigant ma za zadanie poprawić wydajność gier kompatybilnych z konsolką. W dokumencie podano przykłady działania technologii oraz rozdzielczości, które będą stosowane w procesie podnoszenia jakości obrazu.

Choć wcześniejsze dokumenty FCC potwierdziły bezprzewodowe funkcje Switcha 2 , nowy patent ujawnia kolejne szczegóły dotyczące sprzętu. Po raz pierwszy zauważył go użytkownik platformy X, Mike Odyssey. Dokument zgłoszony w amerykańskim Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych (USPTO), opisuje sposób wykorzystania technologii AI do upscalingu, który pozwoli na renderowanie gier w niższej rozdzielczości i podnoszenie jakości obrazu w trybie przenośnym.

Patent wyjaśnia, że technologia AI działa podobnie do Nvidia DLSS czy AMD FSR. Oznacza to, że obraz o niższej jakości jest przetwarzany przez sieć neuronową, a następnie reorganizowany i wyświetlany w wyższej rozdzielczości. W podanym przykładzie obraz w jakości 540p został podniesiony do 1080p, co oznacza dwukrotne zwiększenie rozdzielczości przy jednoczesnym utrzymaniu wyższej liczby klatek na sekundę niż w pełnym renderowaniu.

Nie wiadomo jednak, jak upscaling wpłynie na czas pracy baterii oraz czy wyższe rozdzielczości będą obsługiwane także w trybie stacjonarnym. Wciąż pozostaje też pytanie, które gry faktycznie skorzystają z tej technologii.

Patent dotyczący upscalingu to tylko jeden z kilku nowych projektów Nintendo. Inne dokumenty sugerują na przykład wsparcie dla czatu głosowego opartego na lokalizacji w kompatybilnych grach i aplikacjach.

Więcej informacji na temat ceny, daty premiery i funkcji Switcha 2 powinno być ujawnionych podczas transmisji Nintendo Direct, które będzie miało miejsce 2 kwietnia.