Gracz Dragon Ball: Sparking! Zero dodał do gry tryb pierwszoosobowy. To istne szaleństwo!

Jeden z graczy Dragon Ball: Sparking! Zero stworzył mod wprowadzający widok z pierwszej osoby. Choć brzmi to jak spełnienie marzeń o byciu w środku walki z uniwersum Dragon Balla, w praktyce może okazać się prawdziwym piekłem dla osób podatnych na chorobę lokomocyjną lub mających epilepsję. Przy okazji jeśli jakoś wam umknęła ta produkcja – odsyłam do naszej recenzji gry.

Dragon Ball: Sparking! Zero w trybie pierwszoosobowym

Wielu fanów uważa Dragon Ball: Sparking! Zero za najlepszą odsłonę serii w historii. Szybkie, dynamiczne starcia, pełne lawin ataków ki i natychmiastowych teleportacji, skutecznie oddają klimat pojedynków znanych z anime. Choć Sparking! Zero bardzo zbliża się do miana pełnoprawnego symulatora walk z uniwersum Dragon Ball Z, Super i GT, dotąd nie posuwał się aż tak daleko, aby “wejść do głowy” Goku i spółki. Dzięki nowemu modowi sytuacja uległa jednak zmianie i to w sposób, który może przyprawić o zawroty głowy.