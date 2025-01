Twórcy Palworld dzielą się planami na rozwój gry w 2025 roku. Nadchodzi masa nowości

Studio Pocketpair podzieliło się z graczami swoimi planami rozwoju gry Palworld na 2025 rok. Wśród zapowiedzianych nowości znalazły się funkcje, na które fani czekali od dawna, takie jak cross-play w trybie kooperacji. Twórcy potwierdzili również, że gracze otrzymają nowe sposoby na rozwijanie i wzmacnianie swoich podopiecznych, a także dostęp do nowych technologii.

Palworld w 2025 roku – co czeka popularną grę?

Jedną z zapowiedzi jest również wprowadzenie do gry World Tree/Ending Scenario, co sugeruje, że może być to równoznaczne z premierą pełnej wersji gry. Nie podano jednak konkretnej daty premiery. Oprócz nowości w rozgrywce Pocketpair planuje również skupić się na ulepszeniu optymalizacji gry, poprawie interfejsu użytkownika oraz udoskonaleniu rozmieszczenia obiektów w świecie gry. Studio zamierza również rozszerzyć listę dostępnych Palów.