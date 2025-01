Nintendo Switch 2 oficjalnie zaprezentowane. Co wiemy o nowej konsoli?

Nowa konsola, choć wizualnie przypomina swojego poprzednika, jest zauważalnie większa. Kontrolery Joy-Con zyskały odświeżony design — są teraz czarne z kolorowymi akcentami i mocowane magnetycznie do konsoli.

Zapowiedziano także Nintendo Direct, które odbędzie się 2 kwietnia 2025 roku. Wówczas Nintendo ma przekazać więcej szczegółów związanych z nowym urządzeniem.

Oryginalny Switch okazał się ogromnym sukcesem sprzedażowym. Do tej pory Nintendo sprzedało 146,04 miliona egzemplarzy, co czyni go drugą najlepiej sprzedającą się konsolą firmy — ustępuje jedynie pierwszemu Nintendo DS, którego sprzedaż wyniosła 154,02 miliona sztuk. Jeśli chodzi o Nintendo Switch 2, urządzenie ma trafić na rynek w 2025 roku.