Justin Bieber krytykuje przemysł muzyczny. Muzyk wyraźnie podkreśla, że nie jest produktem

Justin Bieber wykorzystał Wigilię w Święta Bożego Narodzenia, aby podzielić się refleksją na temat swojej duchowej i zawodowej drogi w przemyśle muzycznym. W emocjonalnym wpisie na Instagramie piosenkarz podkreślił, że nie chce być postrzegany jak towar, lecz jak człowiek.

W środę, 24 grudnia, gwiazda popu opublikowała serię wpisów, w których fragmenty Biblii przeplatały się z jego osobistymi przemyśleniami na temat trudnych doświadczeń z kariery. Muzyk napisał między innymi: