Ostatni zryw Destiny 2 nie uratuje Bungie. Ekspert nie ma wątpliwości

Pytanie tylko, co dalej z Bungie? Szczególnie w obliczu ostatnich doniesień.
Zryw społeczności Destiny 2 niczego nie zmienia
Sytuację studia w przygotowanym przez siebie filmie omówił Paul Tassi z dziennika Forbes. Odniósł się on jednocześnie do ostatnich plotek, jakoby planowano potężne zwolnienia, mogące objąć co najmniej 400 zatrudnionych dotychczas osób. Dziennikarz nie potwierdził dokładnej liczby, ale jednocześnie przyznał, iż zwolnienia są nieuniknione. Dlaczego? Ano dlatego, że zamknięto projekt, właśnie Destiny 2, nad którym pracowała ogromna liczba deweloperów. W momencie, w którym gra nie będzie już rozwijana, utrzymywanie tak dużej liczby pracowników przestało być dla Bungie opłacalne, ale i zwyczajnie potrzebne.