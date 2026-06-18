Ostatni zryw Destiny 2 nie uratuje Bungie. Ekspert nie ma wątpliwości

Co ciekawe, niedawna ostatnia aktualizacja Destiny 2 na nowo rozpaliła serwery tej 9-letniej już gry. Liczba osób na serwerach znacząco przebiła osiągnięcia tegorocznego dziecka Bungie, czyli Marathonu. Czy ten zryw społeczności, mający być jednocześnie symbolem niezgody na poczynania studia i Sony, wpłynie na cokolwiek, np. na sytuację samego studia? W tym wypadku Tassi nie owijał w bawełnę i zapytany o tę kwestię odpowiedział lakonicznym, acz wiele mówiącym Nie. Samo D2 otrzymać ma jeszcze tylko jeden hotfix, który poprawi błędy związane z Monumentem Triumfu, czyli wspomnianą aktualizacją.

Przypomnijmy, że jeszcze przed przejęciem przez Sony w 2022 roku studio Bungie było w katastrofalnej sytuacji. Niemniej coraz więcej wskazuje, że jest w takiej i tym razem. Czy zatem ekipa posłucha wołania publiczności, zdolnej nawet do stworzenia w tej sprawie petycji czy też opanowania streamowego czatu, i stworzy Destiny 3?