Zwolnienia w Xboxie odbijają się na The Elder Scrolls Online. Zmiany dotknęły nawet sklepu z mikropłatnościami

Studio, które niedawno wdrożyło nowy sezonowy model rozwoju gry, będzie teraz musiało kontynuować jego realizację przy znacznie ograniczonych zasobach kadrowych. Według przedstawicieli firmy, zespół ma obecnie rozmiar porównywalny do tego sprzed dziesięciu lat. Pierwsze skutki redukcji zatrudnienia są już widoczne. Community manager Kevin Gbolie opublikował na oficjalnym forum gry komunikat dotyczący zmian w funkcjonowaniu Crown Store, czyli sklepu z mikropłatnościami. Od 22 lipca z oficjalnej strony internetowej The Elder Scrolls Online zniknie internetowa wersja sklepu:
Aby lepiej zarządzać obciążeniem pracą, zdecydowaliśmy się usunąć internetową wersję Crown Store z oficjalnej strony elderscrollsonline.com od środy, 22 lipca. Możliwość zakupu Crownów za pośrednictwem strony internetowej pozostanie dostępna i oczywiście nie wpłynie to na ofertę przedmiotów w Crown Store w The Elder Scrolls Online. Aby przeglądać i kupować najnowsze przedmioty, trzeba będzie jednak zalogować się bezpośrednio do gry. Ponadto, z tego samego powodu, zmianie ulegnie również comiesięczny blog Crown Store Showcase.
GramTV przedstawia:
Aby zmniejszyć obciążenie pracowników, ZeniMax rezygnuje z prowadzenia internetowej wersji sklepu, zmuszając graczy do logowania się do gry w celu przeglądania i kupowania nowych przedmiotów. Zmieni się również forma publikowanego co miesiąc wpisu prezentującego nowości dostępne w Crown Store. Jak wyjaśnił Gbolie, przyszłe wpisy będą znacznie prostsze, być może w formie zwykłej listy. W dyskusji pod wpisem community manager odniósł się także do uwag społeczności, przypominając, że publikowane wcześniej materiały, zwłaszcza wysokiej jakości zrzuty ekranu przedmiotów, były wykorzystywane między innymi przez twórców fanowskiej wiki Unofficial Elder Scrolls Pages:
Naszym celem jest udostępnianie tego, co jesteśmy w stanie przygotować. Zwłaszcza że wiemy, iż osoby tworzące UESP korzystają z tych materiałów. Mówiąc jednak wprost, zespół odpowiedzialny za blog i przygotowywanie tych zrzutów ekranu nie ma już możliwości tworzenia ich na taką skalę jak wcześniej. Na razie będziemy publikować tyle, ile damy radę, a później zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie.
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