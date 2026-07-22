Zaloguj się lub Zarejestruj

Zwolnienia w Xboxie odbijają się na The Elder Scrolls Online. Zmiany dotknęły nawet sklepu z mikropłatnościami

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/07/22 18:40
0
0

Gigantyczne zmiany w Xboxie negatywnie odbijają się na The Elder Scrolls Online.

Niedawne zwolnienia przeprowadzone przez Microsoft w strukturach Xbox zaczynają mieć zauważalny wpływ na rozwój The Elder Scrolls Online. Na początku lipca z firmy ZeniMax, odpowiedzialnej za MMORPG osadzone w uniwersum The Elder Scrolls, odeszło 379 pracowników. Była to już druga fala zwolnień w ciągu ostatnich dwóch lat. Teraz pojawiają się kolejne konsekwencje tych zmian.

The Elder Scrolls Online
The Elder Scrolls Online

The Elder Scrolls Online z problemami

Studio, które niedawno wdrożyło nowy sezonowy model rozwoju gry, będzie teraz musiało kontynuować jego realizację przy znacznie ograniczonych zasobach kadrowych. Według przedstawicieli firmy, zespół ma obecnie rozmiar porównywalny do tego sprzed dziesięciu lat. Pierwsze skutki redukcji zatrudnienia są już widoczne. Community manager Kevin Gbolie opublikował na oficjalnym forum gry komunikat dotyczący zmian w funkcjonowaniu Crown Store, czyli sklepu z mikropłatnościami. Od 22 lipca z oficjalnej strony internetowej The Elder Scrolls Online zniknie internetowa wersja sklepu:

Aby lepiej zarządzać obciążeniem pracą, zdecydowaliśmy się usunąć internetową wersję Crown Store z oficjalnej strony elderscrollsonline.com od środy, 22 lipca. Możliwość zakupu Crownów za pośrednictwem strony internetowej pozostanie dostępna i oczywiście nie wpłynie to na ofertę przedmiotów w Crown Store w The Elder Scrolls Online. Aby przeglądać i kupować najnowsze przedmioty, trzeba będzie jednak zalogować się bezpośrednio do gry. Ponadto, z tego samego powodu, zmianie ulegnie również comiesięczny blog Crown Store Showcase.

GramTV przedstawia:

Aby zmniejszyć obciążenie pracowników, ZeniMax rezygnuje z prowadzenia internetowej wersji sklepu, zmuszając graczy do logowania się do gry w celu przeglądania i kupowania nowych przedmiotów. Zmieni się również forma publikowanego co miesiąc wpisu prezentującego nowości dostępne w Crown Store. Jak wyjaśnił Gbolie, przyszłe wpisy będą znacznie prostsze, być może w formie zwykłej listy. W dyskusji pod wpisem community manager odniósł się także do uwag społeczności, przypominając, że publikowane wcześniej materiały, zwłaszcza wysokiej jakości zrzuty ekranu przedmiotów, były wykorzystywane między innymi przez twórców fanowskiej wiki Unofficial Elder Scrolls Pages:

Naszym celem jest udostępnianie tego, co jesteśmy w stanie przygotować. Zwłaszcza że wiemy, iż osoby tworzące UESP korzystają z tych materiałów. Mówiąc jednak wprost, zespół odpowiedzialny za blog i przygotowywanie tych zrzutów ekranu nie ma już możliwości tworzenia ich na taką skalę jak wcześniej. Na razie będziemy publikować tyle, ile damy radę, a później zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie.

Źródło:https://www.pcgamer.com/games/mmo/the-elder-scrolls-online-is-already-feeling-the-impact-of-xboxs-layoffs-ironically-hurting-the-cash-shop/

Tagi:

News
MMORPG
The Elder Scrolls Online
zwolnienia
Zenimax
zmiany
MMO
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112