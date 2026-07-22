Zwolnienia w Xboxie odbijają się na The Elder Scrolls Online. Zmiany dotknęły nawet sklepu z mikropłatnościami

Niedawne zwolnienia przeprowadzone przez Microsoft w strukturach Xbox zaczynają mieć zauważalny wpływ na rozwój The Elder Scrolls Online. Na początku lipca z firmy ZeniMax, odpowiedzialnej za MMORPG osadzone w uniwersum The Elder Scrolls, odeszło 379 pracowników. Była to już druga fala zwolnień w ciągu ostatnich dwóch lat. Teraz pojawiają się kolejne konsekwencje tych zmian.

The Elder Scrolls Online z problemami

Studio, które niedawno wdrożyło nowy sezonowy model rozwoju gry, będzie teraz musiało kontynuować jego realizację przy znacznie ograniczonych zasobach kadrowych. Według przedstawicieli firmy, zespół ma obecnie rozmiar porównywalny do tego sprzed dziesięciu lat. Pierwsze skutki redukcji zatrudnienia są już widoczne. Community manager Kevin Gbolie opublikował na oficjalnym forum gry komunikat dotyczący zmian w funkcjonowaniu Crown Store, czyli sklepu z mikropłatnościami. Od 22 lipca z oficjalnej strony internetowej The Elder Scrolls Online zniknie internetowa wersja sklepu: