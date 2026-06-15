Bungie było o krok od katastrofy. Przejęcie przez Sony miało uratować twórców Destiny

Była menedżerka Destiny 2 twierdzi, że studio mogło zostać zamknięte.

Przejęcie Bungie przez Sony za 3,6 miliarda dolarów było jednym z najgłośniejszych wydarzeń branży gier ostatnich lat. Teraz okazuje się, że transakcja mogła mieć znacznie większe znaczenie, niż początkowo przypuszczano. Gdyby nie Sony, Bungie mogło zostać zamknięte Warto przypomnieć, że Sony ogłosiło zakup Bungie 31 stycznia 2022 roku. Transakcja została sfinalizowana w lipcu tego samego roku i miała pomóc PlayStation w rozwoju segmentu gier-usług oraz projektów sieciowych. Tak przynajmniej twierdzi Liana Ruppert, była menedżerka społeczności Destiny 2, która odniosła się do sytuacji studia w mediach społecznościowych. Według niej Bungie znajdowało się w bardzo trudnym położeniu jeszcze przed sfinalizowaniem umowy z Sony.

Bungie znajdowało się poniżej czerwonej linii jeszcze przed przejęciem przez Sony. Gdyby nie doszło do zakupu właśnie wtedy, studio było bardzo blisko zamknięcia przynajmniej projektu Destiny. Ruppert stwierdziła również, że z perspektywy osób pracujących w firmie przejęcie miało charakter niemal ratunkowy, choć z zewnątrz sytuacja mogła wyglądać zupełnie inaczej. Problemy miały wynikać między innymi ze spadającego zainteresowania Destiny 2, trudności z monetyzacją gry oraz nieudanych projektów rozwijanych równolegle przez studio. Według doniesień większość nowych inicjatyw Bungie została anulowana lub nie spełniła oczekiwań.

GramTV przedstawia:

Co ciekawe, słowa byłej pracowniczki pojawiają się w momencie, gdy Destiny 2 przeżywa niespodziewane odrodzenie. Wszystko za sprawą ostatniej dużej aktualizacji wydanej 9 czerwca, która odświeżyła praktycznie całą zawartość gry i zakończyła jej dotychczasowy model rozwoju oparty na sezonach oraz wydarzeniach ograniczonych czasowo. Mimo wzrostu aktywności graczy przyszłość marki pozostaje niejasna. Z dotychczasowych informacji wynika, że Destiny 3 nie znajduje się obecnie w produkcji. W przeszłości Bungie miało rozważać zarówno pełnoprawną kontynuację, jak i projekt o nazwie Destiny Infinity, który miał przedłużyć życie obecnej odsłony serii. Żaden z tych pomysłów nie otrzymał jednak zielonego światła. Obecnie najważniejszym projektem studia pozostaje Marathon. Jednocześnie w branży coraz częściej pojawiają się doniesienia o kolejnych zwolnieniach i restrukturyzacji w Bungie. Najwyraźniej Sony nie zdołało rozwiązać wszystkich problemów trawiących studio.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









