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Bungie było o krok od katastrofy. Przejęcie przez Sony miało uratować twórców Destiny

Jakub Piwoński
2026/06/15 11:00
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Była menedżerka Destiny 2 twierdzi, że studio mogło zostać zamknięte.

Przejęcie Bungie przez Sony za 3,6 miliarda dolarów było jednym z najgłośniejszych wydarzeń branży gier ostatnich lat. Teraz okazuje się, że transakcja mogła mieć znacznie większe znaczenie, niż początkowo przypuszczano.

Destiny 2
Destiny 2

Gdyby nie Sony, Bungie mogło zostać zamknięte

Warto przypomnieć, że Sony ogłosiło zakup Bungie 31 stycznia 2022 roku. Transakcja została sfinalizowana w lipcu tego samego roku i miała pomóc PlayStation w rozwoju segmentu gier-usług oraz projektów sieciowych. Tak przynajmniej twierdzi Liana Ruppert, była menedżerka społeczności Destiny 2, która odniosła się do sytuacji studia w mediach społecznościowych. Według niej Bungie znajdowało się w bardzo trudnym położeniu jeszcze przed sfinalizowaniem umowy z Sony.

Bungie znajdowało się poniżej czerwonej linii jeszcze przed przejęciem przez Sony. Gdyby nie doszło do zakupu właśnie wtedy, studio było bardzo blisko zamknięcia przynajmniej projektu Destiny.

Ruppert stwierdziła również, że z perspektywy osób pracujących w firmie przejęcie miało charakter niemal ratunkowy, choć z zewnątrz sytuacja mogła wyglądać zupełnie inaczej. Problemy miały wynikać między innymi ze spadającego zainteresowania Destiny 2, trudności z monetyzacją gry oraz nieudanych projektów rozwijanych równolegle przez studio. Według doniesień większość nowych inicjatyw Bungie została anulowana lub nie spełniła oczekiwań.

GramTV przedstawia:

Co ciekawe, słowa byłej pracowniczki pojawiają się w momencie, gdy Destiny 2 przeżywa niespodziewane odrodzenie. Wszystko za sprawą ostatniej dużej aktualizacji wydanej 9 czerwca, która odświeżyła praktycznie całą zawartość gry i zakończyła jej dotychczasowy model rozwoju oparty na sezonach oraz wydarzeniach ograniczonych czasowo.

Mimo wzrostu aktywności graczy przyszłość marki pozostaje niejasna. Z dotychczasowych informacji wynika, że Destiny 3 nie znajduje się obecnie w produkcji. W przeszłości Bungie miało rozważać zarówno pełnoprawną kontynuację, jak i projekt o nazwie Destiny Infinity, który miał przedłużyć życie obecnej odsłony serii. Żaden z tych pomysłów nie otrzymał jednak zielonego światła.

Obecnie najważniejszym projektem studia pozostaje Marathon. Jednocześnie w branży coraz częściej pojawiają się doniesienia o kolejnych zwolnieniach i restrukturyzacji w Bungie. Najwyraźniej Sony nie zdołało rozwiązać wszystkich problemów trawiących studio.

Źródło:https://gamerant.com/destiny-2-bungie-shut-down-sony-purchase/

Tagi:

News
Sony
multiplayer
FPS
strzelanka
Bungie
shooter
Destiny
Destiny 2
Sony Interactive Entertainment
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112