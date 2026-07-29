Niezależność od XBOX-a ma bolesną cenę. Double Fine żegna 23 pracowników

Wtedy nie było wiadomo, jakie będą tego konsekwencje. Dziś wiemy już, iż nie wszyscy będą mogli kontynuować tę podróż.

Zwolnienia w Double Fine

Najpierw o sprawie napisał serwis Kotaku, potem zaś oficjalnie potwierdziło wszystko Double Fine. Ekipę z San Francisco opuszcza 23 dotychczasowych pracowników, czego według szefa studia, Tima Schafera, nie dało się uniknąć. Wszystko przez to, że DF musi być teraz zdolne do samodzielnego funkcjonowania w sposób finansowo zrównoważony, co równoznaczne jest również z utrzymywaniem stanu zatrudnienia na odpowiednim poziomie. Nie wiadomo konkretnie, które działy ucierpiały, chociaż sam Schafer zapewnia, iż każda z osób, która odchodzi, była niezwykle ważna. Tym bardziej bolesne są więc te rozstania.