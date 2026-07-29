Niezależność od XBOX-a ma bolesną cenę. Double Fine żegna 23 pracowników

Na początku tego miesiąca Double Fine Productions stało się ponownie niezależne. Studio rozstało się z XBOX-em.
Wtedy nie było wiadomo, jakie będą tego konsekwencje. Dziś wiemy już, iż nie wszyscy będą mogli kontynuować tę podróż.
Zwolnienia w Double Fine
Najpierw o sprawie napisał serwis Kotaku, potem zaś oficjalnie potwierdziło wszystko Double Fine. Ekipę z San Francisco opuszcza 23 dotychczasowych pracowników, czego według szefa studia, Tima Schafera, nie dało się uniknąć. Wszystko przez to, że DF musi być teraz zdolne do samodzielnego funkcjonowania w sposób finansowo zrównoważony, co równoznaczne jest również z utrzymywaniem stanu zatrudnienia na odpowiednim poziomie. Nie wiadomo konkretnie, które działy ucierpiały, chociaż sam Schafer zapewnia, iż każda z osób, która odchodzi, była niezwykle ważna. Tym bardziej bolesne są więc te rozstania.
Szef Double Fine odniósł się do całej sprawy w opublikowanym w mediach społecznościowych oświadczeniu:
Dziś studio Double Fine Productions rozstało się z 23 członkami naszego zespołu.
Jako mały, zżyty ze sobą zespół, nie podejmujemy takich działań lekkomyślnie. Jedynie przetrwanie naszego studia mogło skłonić nas do podjęcia tak bolesnego kroku. Nasze przejście do stania się niezależną firmą oznacza również osiągnięcie rozmiaru, który jesteśmy w stanie utrzymać.
Osoby, które odchodzą, były niezwykle ważne. Każda z nich wywarła wpływ na nasze gry oraz kulturę studia i będziemy za nimi tęsknić.
Jesteśmy zobowiązani do wspierania każdej poszkodowanej osoby najlepiej, jak potrafimy, i dziękujemy im za ich ciężką pracę oraz oddanie kreatywnemu duchowi, którego tak bardzo cenimy w Double Fine.
GramTV przedstawia:
Double Fine Productions powstało w 2000 roku, z kolei od 2019 do 2026 roku podlegało właśnie XBOX-owi. W tym czasie deweloperzy z San Francisco wydali bardzo ciepło przyjęte Psychonauts 2 z 2021 roku, nieźle oceniane Keeper z roku 2025 oraz najsłabsze z tego grona Kiln, które na rynek trafiło 3 miesiące temu. Teraz zaś studio nie tylko zyskało niezależność, ale również zachowało prawa do wszystkich swoich marek.
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